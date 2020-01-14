Мужчина заказал онлайн классный свитер, но получил что-то совсем другое

Мужчина хотел заказать себе красивый свитер, как у персонажа одного фильма, но в итоге сделал ошибку. По почте пришло совсем не то, на что рассчитывал покупатель.

Американец Дэн Шихан рассказал свою историю в Twitter. Мужчина хотел купить свитер и решил поискать его в интернете. На норвежском сайте Дэн нашёл то, что ему понравилось. Цена тоже оказалась весьма привлекательной, поэтому, долго не думая, Шихан совершил покупку.