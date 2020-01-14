Они делают забавных троллей и мягкие игрушки в виде знаменитостей. Показываем необычные работы семьи из Минска

Их объединила любовь к творчеству. Иван и Ольга учились в университете культуры. Он лепил, она валяла из шерсти. Так и создали свой остров с эльфами. Космические игрушки в шутку прозвали Буда-Юда в честь семейной фамилии Будаевы. И сами не заметили, как хобби стало делом жизни. Забавные тролли от минчан уже прописались в Америке и Китае.

Ольга Будаева, художник:

Игрушки из пластикрита расписываем акрилом и всю остальную деталировку делаем шерстью. Получаются такие милые домовята.

Этого слоника кто-то зовет «Мамонтенок», это прототип нашего ребенка.

Планета сказок перекочевала на полотна. В центре внимания цветочные феи, солнечные львы, Ван Кот, Фрида. Образы из снов, зазеркалья Алисы. Узнаваемые и новые. Каждый здесь найдет свою историю. Пара любит одухотворять предметы. Когда музыка, аромат и звезды оживают в портретах.

Ольга Будаева:

Большинство работ похожи на их создателей и вот одна из них – девочка Луна, может немного меланхолично и задумчиво.

Иван Будаев, художник:

Кот в сапогах – путешественник, который несет добро и солнце. Много людей создает эксклюзивного, но не каждый умеет себя продвигать. Мы с Олей этому учимся сейчас.

Ольга Будаева:

Секрет – не бояться. Человек ничего не теряет в своей жизни, он только свое время теряет.

Свое творчество ребята выражают в разных форматах. Знаменитостей и волшебных героев Будаевы оживили в мягких игрушках при помощи печати. Теперь можно обняться с Пушкиным и улыбнуться с Моной Лизой.

Ольга Будаева:

Мы сами себе должны быть режиссерами и искать себе дорогу. Человек, который занят, сам себя развивает, то он видит пути. Иван Будаев:

Ремесленный труд, конечно, нелегкий, я надеюсь, что и книги у нас появятся. Если заниматься только работой, то будет страдать семья и быт, поэтому у нас все поэтапно.

К слову, младший Будаев берет пример со старших. Любит выезжать с родителями на пленэры и ходить в художественный музей. Что ближе – ботаника, механика или искусство, он пока не определился, но уже пользуется успехом. Емельян Будаев:

Я нарисовал Национальную библиотеку и у меня ее купили. Мне нравится морской мир, всякая природа, птицы и эта собачка мне очень нравится.