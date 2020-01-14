Из-за редкой болезни девушка совсем перестала смеяться и потеряла почти всех друзей

Девушка теряет сознание, когда смеется. Из-за этого подросток стала меньше времени проводить вместе со своими друзьями.

По информации Daily Mail, 17-летняя Билли Ходжсон страдает от заболевания, которое вызывает внезапный мышечный спазм и может проявиться, когда девушка смеется.

Болезнь Билли – это осложнение нарколепсии. Кроме смеха приступ может быть вызван волнением, гневом или резким удивлением.

Из-за недуга подросток сократила количество времени, которое она проводит с друзьями.

«Я компанейский и веселый человек, но делать вид, будто я не могу смеяться, действительно странно. Я не могу быть собой. Мои друзья стараются не быть смешными, а если они заставляют меня смеяться, они чувствуют, что должны извиниться».

Особенно тяжело Билли в новых компаниях, она старается избегать смешных ситуаций.

«Мы шутим над моей болезнью, потому что она сама по себе забавная. Но стараемся не слишком сильно, чтобы не случились очередные приступы. Если мы едим за одним столом с друзьями и начали смеяться, то все пытаются остановиться, но тишина заставляет всех смеяться вновь. Это непросто».