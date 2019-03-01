Китаянка отправила своего кота на пластическую операцию и подверглась критике

В ветеринарной клинике женщине сказали, что такие операции часто проводятся на собаках. Хозяева изменяют внешность своих четверолапых друзей ради участи в выставках. Однако у кота могут возникнуть осложнения из-за анестезии.

Как сообщает Daily Mail, жительница города Нанкин провинции Цзянсу заплатила за изменение разреза глаз своего питомца 10 тысяч юаней (1,5 тысячи долларов).

Новости Китая. Женщина подверглась резкой критике после того, как отправила своего кота на пластическую операцию.

Фотографии прооперированного животного попали на один из телеканалов Китая, а также в соцсети. Люди возмутились действиями женщины. Пользователи соцсетей заявили, что проводить операции можно только в том случае, если животное болеет, но не для красоты.

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Ветеринары отметили, что пластическая хирургия для питомцев набирает популярность, однако чаще она используется для помощи животным. Например, чтобы предотвратить развитие какой-либо инфекции или избавить питомца от проблем с глазами.