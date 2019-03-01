«Понимала, что являюсь частью большой команды, целой семьи». Они пришли работать в «Белагропромбанк» ещё студентами

Стремясь быть надёжным и эффективным партнёром, открытое акционерное общество «Белагропромбанк» постоянно развивает новые продукты, внедряет современные технологии и совершенствует уровень сервиса, чтобы сделать нашу жизнь удобнее и комфортнее. И всё это реализуется, благодаря слаженной работе профессионалов. Начинающему банкиру Ольге Качановой уже в университете захотелось стать частью этой команды. Ольга Качанова, заместитель начальника депозитария ценных бумаг Управления ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк»:

Первый раз я пришла в банк, ещё будучи студенткой 3-го курса университета. Вторая наша встреча состоялась уже на 5-ом курсе, когда меня уже приняли непосредственно на работу. И когда встал вопрос о распределении, я уже понимала, что являюсь частью большой команды, целой семьи, поэтому, естественно, приняла решение продолжать своё развитие именно здесь.

Сотрудники «Белагропромбанка» – это настоящая команда единомышленников, которые не боятся нестандартных решений, умеют реализовывать свои профессиональные амбиции, достигают поставленных целей. Ольга Качанова:

Для нас командный дух – это, в первую очередь, сплочённость, когда руководитель должен присутствовать не для того, чтобы контролировать, а для того, чтобы координировать работу своих подчинённых, направлять, иногда давать дельный, порой даже дружеский совет, а не так, как в школе: проверять, сделал домашнюю работу или нет, проверять, сделал ли он свою работу или нет. Поэтому, ни в коем случае. У меня все работники понимают ту ответственность, которая на них возложена, и приходят на работу, и выполняют свою работу с удовольствием.

Для Ольги Качановой важно никогда не останавливаться на достигнутом, ставить перед собой новые задачи и добиваться максимального результата. Ольга Качанова:

Для меня всегда очень было важно делать свою работу хорошо и качественно, поэтому первостепенным для меня является повышение своей компетенции, это профессиональный рост. И руководители, под чьим началом я работаю, они мотивировали мой профессиональный рост, именно за счёт продвижения по карьерной лестнице.

В «Белагропромбанке» созданы все условия для того, чтобы каждый сотрудник смог наиболее полно раскрыть свой профессиональный потенциал и приумножить свои знания и опыт. И совсем неважно, где начнется твоя карьера – в маленьком допофисе или в крупном ЦБУ, главное целеустремленность, желание работать и достигать поставленных целей, считает Елена Маковик. Елена Маковик, заместитель директора Центра сопровождения банковских операций ОАО «Белагропромбанк»:

В «Белагропромбанк» я пришла, закончив первый курс БГУ, я училась на экономическом отделении и мне уже очень хотелось устроиться на работу. Я пришла в маленькое отделение, в этом отделении было две вакансии: вакансия в бухгалтерской службе и вакансия в экономической службе. Я вся такая старательная, с таким большим желанием устроиться на работу пришла к управляющему, он меня представлял будущему своему коллективу. Главный бухгалтер на меня посмотрела и сказала, что эта девочка мне не подходит, потому что у неё нет опыта работы, ей бы хотелось другого специалиста. И мне было очень как-то, я была вся такая пришла, берите меня, пожалуйста, а тут обидели меня немножко. Но зато мне это дало хороший стимул для развития, потому что я стала очень сильно стараться. Меня взяли, всё-таки, в экономический отдел и я очень сильно стала стараться. И через три года, когда наш главный бухгалтер уволился, мой управляющий предложил мне эту должность.

И сегодня главный актив банка – это его сотрудники, которые ориентированы на достижение поставленных целей, умеют слышать друг друга, честны и открыты во взаимоотношениях с коллегами. Елена Маковик:

Я работаю на участке бухгалтерии, в основном, даже несмотря на то, что сейчас я занимаюсь учётом розничного бизнеса, всё равно это в прошлом, можно было сказать, какой-то бухгалтерской службы. И в данном случае, это очень творческая работа, потому что всё время приходиться настраиваться на что-то новое: на изменение в законодательстве, на изменение тенденций развития нашего банковского бизнеса, на желание наших вкладчиков, на желание наших клиентов, как бы они хотели, чтобы лучше мы их сопровождали, как бы они хотели, чтобы мы лучше их обслуживали. Соответственно, приходится учитывать мнение и, естественно, вырабатывать новые бизнес-процессы, а это всегда творчество, потому что это всегда что-то новенькое.