«Все оценки видны. Можно составить диаграмму и чётко понимать ситуацию». Как работает электронный дневник

Сразу 13 минских школ отказались от бумажных дневников и перешли к их электронным аналогам. Одна из первых в IT-будущее шагнула 40-ая гимназия.

В этих классах уже больше 5 лет не звучали фразы в духе: дневник дома забыл. С 2013 года всё расписание, оценки и даже домашние задания записываются в электронном виде. Доступ к специальному сайту есть у школьников, учителей и, конечно, родителей. В любой момент они могут промониторить успеваемость, посмотреть будущие контрольные, и даже спрогнозировать средний балл за четверть.

Игорь Бобков, директор ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:

На этот сайт выходит под своим логином и паролем учитель и видит аналог бумажного журнала, а дети и родители через экран компьютера или смартфона видят полную аналогию бумажного старого дневника.

Впрочем, роль официального документа класса, по-прежнему, у рукописного журнала. Именно туда, в первую очередь, учителя вносят оценки и темы занятий. Очевидно, работы прибавилось. Но всё же плюсов от новых технологий куда больше. Екатерина Лагун, учитель английского языка ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:

Нам сейчас стало проще, потому что мы можем проконтролировать, как задание выполнено. Сейчас никто из них никогда не скажет, что ничего не было задано или забыл записать. Всегда есть возможность посмотреть, в любое время, своё домашнее задание.

Учителя видят картину всего класса, школьникам доступен только свой профиль. Несмотря на то, что дневник электронный, родители должны его проверять так же, как и раньше. Екатерина Лагун:

Вот эта страница, которую я регулярно проверяю. Кто у нас подписал дневник, а кто нет. Соответственно потом, стараюсь раньше родительского собрания проинформировать родителей о том, что нужно регулярно подписывать дневник, чтобы видеть успеваемость ребёнка.

Регистрация в системе и все базовые услуги – бесплатные. Но если очень хочется, можно купить набор дополнительных опций. Так, если чадо получило оценку, некоторые родители могут получить мгновенное уведомление на смартфон, Стоит ли говорить, что после запуска проекта, гимназисты по-разному отреагировали на инновации. Дмитрий Кондратеня, ученик 9 «А» класса ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:

Само собой, кто-то был недоволен. Кому-то было всё равно, но со временем дети привыкли. Намного легче стало жить с введением электронных дневников, теперь все оценки видны. Можно составить диаграмму на странице и просто чётко понимать ситуацию, которая у нас есть.