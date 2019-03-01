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«Все оценки видны. Можно составить диаграмму и чётко понимать ситуацию». Как работает электронный дневник

01 марта 2019 07:28
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Сразу 13 минских школ отказались от бумажных дневников и перешли к их электронным аналогам. Одна из первых в IT-будущее шагнула 40-ая гимназия.

«Все оценки видны. Можно составить диаграмму и чётко понимать ситуацию». Как работает электронный дневник-1

В этих классах уже больше 5 лет не звучали фразы в духе: дневник дома забыл. С 2013 года всё расписание, оценки и даже домашние задания записываются в электронном виде. Доступ к специальному сайту есть у школьников, учителей и, конечно, родителей. В любой момент они могут промониторить успеваемость, посмотреть будущие контрольные, и даже спрогнозировать средний балл за четверть.

«Все оценки видны. Можно составить диаграмму и чётко понимать ситуацию». Как работает электронный дневник-4

Игорь Бобков, директор ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:
На этот сайт выходит под своим логином и паролем учитель и видит аналог бумажного журнала, а дети и родители через экран компьютера или смартфона видят полную аналогию бумажного старого дневника.

«Все оценки видны. Можно составить диаграмму и чётко понимать ситуацию». Как работает электронный дневник-7

Впрочем, роль официального документа класса, по-прежнему, у рукописного журнала. Именно туда, в первую очередь, учителя вносят оценки и темы занятий. Очевидно, работы прибавилось. Но всё же плюсов от новых технологий куда больше.

Екатерина Лагун, учитель английского языка ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:
Нам сейчас стало проще, потому что мы можем проконтролировать, как задание выполнено. Сейчас никто из них никогда не скажет, что ничего не было задано или забыл записать. Всегда есть возможность посмотреть, в любое время, своё домашнее задание.

«Все оценки видны. Можно составить диаграмму и чётко понимать ситуацию». Как работает электронный дневник-10

Учителя видят картину всего класса, школьникам доступен только свой профиль. Несмотря на то, что дневник электронный, родители должны его проверять так же, как и раньше.

Екатерина Лагун:
Вот эта страница, которую я регулярно проверяю. Кто у нас подписал дневник, а кто нет. Соответственно потом, стараюсь раньше родительского собрания проинформировать родителей о том, что нужно регулярно подписывать дневник, чтобы видеть успеваемость ребёнка.

«Все оценки видны. Можно составить диаграмму и чётко понимать ситуацию». Как работает электронный дневник-13

Регистрация в системе и все базовые услуги – бесплатные. Но если очень хочется, можно купить набор дополнительных опций. Так, если чадо получило оценку, некоторые родители могут получить мгновенное уведомление на смартфон, Стоит ли говорить, что после запуска проекта, гимназисты по-разному отреагировали на инновации.

Дмитрий Кондратеня, ученик 9 «А» класса ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:
Само собой, кто-то был недоволен. Кому-то было всё равно, но со временем дети привыкли. Намного легче стало жить с введением электронных дневников, теперь все оценки видны. Можно составить диаграмму на странице и просто чётко понимать ситуацию, которая у нас есть.

«Все оценки видны. Можно составить диаграмму и чётко понимать ситуацию». Как работает электронный дневник-16

Мария Зуева, ученица 7 «Б» класса ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:
Я считаю это гораздо легче, чем постоянно доставать дневник, чтобы ты на каждом уроке записывал домашнее задание. Какие бы оценки не были, они когда-то вскроются. Наши дети начали совершенствоваться, когда появились электронные дневники, потому что родители стали сильнее контролировать их.

Сегодня электронным сервисом уже пользуются 137 школ Минска. Большинство из них от бумажных дневников пока не отказываются, но всё идёт именно к этому.

# Школы в Беларуси # калейдоскоп # Игорь Бобков # Екатерина Лагун # Дмитрий Кондратеня # Мария Зуева # Фотофакт # Школы Беларуси

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