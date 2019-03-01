Девушка привязала бывшего парня голышом к дереву и ограбила ради свадьбы с другим

Новости Китая. Китаянка привязала бывшего парня голым к дереву и ограбила, чтобы сыграть свадьбу с нынешним молодым человеком.

Как сообщает SET News, 31-летняя женщина по фамилии Чжоу из провинции Гуйчжоу хотела выйти замуж за своего парня, но они оба были безработными. Паре не хватало денег даже на оплату съёмного жилья, которая обходилась им в 100 юаней (15 долларов).

Молодой человек предложил своей девушке сделку: она где-нибудь находит деньги, а он на ней женится. После этих слов Чжоу решила пойти на преступление.

Китаянка нашла своего бывшего 43-летнего парня. С момента их расставания прошло два года. Чжоу работала вместе с мужчиной и встречалась с ним, но захотела прекратить отношения, поскольку её коллега не был достаточно красив и умён.

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Вскоре после этого женщина начала встречаться с другим парнем, но тот не умел экономить деньги, из-за чего Чжоу приходилось оказывать ему финансовую поддержку.