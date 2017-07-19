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Очевидцы запечатлели на видео, как мама и папа пытались спасти сбитого насмерть слоненка

19 июля 2017 17:01
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Новости Зимбабве. Видеозапись, сделанная в национальном парке Зимбабве, запечатлела как два взрослых слона отчаянно пытались поставить на ноги слоненка, лежащего без признаков жизни. Но уже ничего нельзя было сделать: у малыша сломана нога и спина. 

Как пишет Daily Mail, свидетелем этой трогающей до глубины души сцены стала 66-летняя Хайди Хаас. Женщина искала подходящее место для сафари, рассказала, что была шокирована и пыталась помочь.

Хайди Хаас:
Я смотрела со слезами на глазах. Родители слоненка никого не подпускали к стаду. Мое обращение к посетителям этих великолепных парков следующее: «Пожалуйста, будьте внимательны и не превышайте скорость, так как такие потери совершенно никому не нужны».

Очевидцы запечатлели на видео, как мама и папа пытались спасти сбитого насмерть слоненка-1



В мае в белорусском сегменте интернета появилось фото, растрогавшее пользователей социальных сетей (здесь подробнее).

В Слуцке собака пыталась помочь коту, которого сбила машина.

Кот перебегал дорогу и попал под колеса. К нему бросилась собака. Она стала облизывать кота, лаять на проезжающие машины. К сожалению, друга спасти не удалось.  

Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева

# калейдоскоп # Животные

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