Очевидцы запечатлели на видео, как мама и папа пытались спасти сбитого насмерть слоненка

Новости Зимбабве. Видеозапись, сделанная в национальном парке Зимбабве, запечатлела как два взрослых слона отчаянно пытались поставить на ноги слоненка, лежащего без признаков жизни. Но уже ничего нельзя было сделать: у малыша сломана нога и спина.

Как пишет Daily Mail, свидетелем этой трогающей до глубины души сцены стала 66-летняя Хайди Хаас. Женщина искала подходящее место для сафари, рассказала, что была шокирована и пыталась помочь.

Хайди Хаас:

Я смотрела со слезами на глазах. Родители слоненка никого не подпускали к стаду. Мое обращение к посетителям этих великолепных парков следующее: «Пожалуйста, будьте внимательны и не превышайте скорость, так как такие потери совершенно никому не нужны».