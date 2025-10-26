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Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник»

26 октября 2025 16:16
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Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник»-0

Президент России Владимир Путин объявил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, основные задачи выполнены, но многое еще предстоит сделать, прежде чем она будет поставлена на боевое дежурство. Он поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракет в войсках, подчеркнув ее уникальность.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что 21 октября ракета пролетела 14 000 километров за 15 часов, добавив, что это не предел ее возможностей.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# Оружие и боеприпасы

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