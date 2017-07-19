Как отреагировали поклонники на предстоящую свадьбу Баскова и Лопыревой
Новости России. Накануне СМИ России сообщили о свадьбе певца Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой.
Артист сделал девушке предложение в Грозном, а свидетелем на свадьбу позвал Рамзана Кадырова – здесь подробнее.
Тимати, который присутствовал на церемонии помолвки, написал на своей странице в социальной сети: «Басков, я все видел!!! Соскочить уже не удастся))) 5 Октября в Грозном!!!»
Сама Виктория выложила на странице в социальной сети фрагмент фильма «Кавказская пленница», где Шурик эмоционально выкрикивает: «Свадьбы не будет». Этим девушка еще больше запутала всех.
Представитель певца – Марина Наумова подтвердила информацию о том, что Басков и Лопырева готовятся сыграть свадьбу и что церемония пройдет в Грозном.
Однако поклонники и подписчики артистов не верят в искренность данного союза. Многие отмечают, что это пиар-ход певца и ставят чувства пары под сомнение.
«Влюбленные? О чем вы все? Очередной пиар(»,
«Неужели Баскову не хватает популярности? Зачем этот обман?»,
«Высший, мудрый маркетинг и пиар! Без иронии. С уважением»,
«Решили посмеяться, а люди поверили».
Некоторые фанаты, наоборот, радостно встретили новость о предстоящем бракосочетании, желая артисту остепениться и создать семью. Многие называют Викторию красивой и достойной невестой. «Басков молодец! Мужик! Давно пора была. Думаю Королевская свадьба будет. Все будут завидовать».