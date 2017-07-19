Как отреагировали поклонники на предстоящую свадьбу Баскова и Лопыревой

Тимати, который присутствовал на церемонии помолвки, написал на своей странице в социальной сети: «Басков, я все видел!!! Соскочить уже не удастся))) 5 Октября в Грозном!!!»

Артист сделал девушке предложение в Грозном, а свидетелем на свадьбу позвал Рамзана Кадырова – здесь подробнее .

Сама Виктория выложила на странице в социальной сети фрагмент фильма «Кавказская пленница», где Шурик эмоционально выкрикивает: «Свадьбы не будет». Этим девушка еще больше запутала всех.

Представитель певца – Марина Наумова подтвердила информацию о том, что Басков и Лопырева готовятся сыграть свадьбу и что церемония пройдет в Грозном.