В сети появились первые фото новорожденных близнецов Иглесиаса и Курниковой

Новости Испании. Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые показали своих новорожденных близнецов. Фотографии младенцев счастливая семья опубликовала в Instagram. Каждый из родителей на фото запечатлен с одним из детей. Под снимками пара написала: «Мое солнце».

Фото: instagram.com/annakournikova

Информация о том, что Курникова и Иглесиас стали родителями, появилась в декабре 2017 года. У пары родился сын Николас и дочь Люси – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/enriqueiglesias