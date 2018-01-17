В сети появились первые фото новорожденных близнецов Иглесиаса и Курниковой
Новости Испании. Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые показали своих новорожденных близнецов.
Фотографии младенцев счастливая семья опубликовала в Instagram. Каждый из родителей на фото запечатлен с одним из детей. Под снимками пара написала: «Мое солнце».
Фото: instagram.com/annakournikova
Информация о том, что Курникова и Иглесиас стали родителями, появилась в декабре 2017 года.
У пары родился сын Николас и дочь Люси – здесь подробнее.
Фото: instagram.com/enriqueiglesias
Родители малышей начали встречаться в 2001 году. Неизвестно, состоялась ли у Иглесиаса и Курниковой свадьба, потому что знаменитости предпочитают держать личную жизнь в секрете.