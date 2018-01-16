Прямой эфир

В США ворона сорвала выпуск прогноза погоды

16 января 2018 11:24
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Новости США. Ведущий Марк Тамайо рассказывал о погоде в Сан-Франциско, когда в кадре оказалась ворона. Мужчина не стал её прогонять. Вместо этого он посмеялся и отошёл со словами «посмотрите на это».

В США ворона сорвала выпуск прогноза погоды -1

Скриншот из видео на канале KTVU

Телестанция KTVU выложила видео с участием птицы на своём канале на YouTube. Ролик набрал уже почти 250 тысяч просмотров. Зрители обрадовались неожиданной гостье и прокомментировали её появление.

«Я всегда думал, что эти фоны записывают хотя бы на несколько минут вперёд. Но, полагаю, это был прямой эфир»,

«Мы все приветствуем нашу гигантскую птицу-повелителя!»,

«Птица просто хочет быть знаменитой»,

«Граждане мира! Вот мои требования!».

В США ворона сорвала выпуск прогноза погоды -4

Скриншот из видео на канале KTVU

После своего недолгого выступления птица улетела.

Летом прошлого года на канадском телевидении появилась огромная чайка – здесь подробнее.

# Фотофакт # Курьезы # калейдоскоп # Марк Тамайо

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