«Одним прекрасным ангелом на небесах стало больше»: поклонники скорбят о смерти солистки The Cranberries

Новости Ирландии. Полиция Лондона начала расследование причин смерти солистки The Cranberries Долорес О’Риордан.

Певица умерла на 47 году жизни в Лондоне. Ее тело обнаружили в номере отеля.

Родственники исполнительницы попросили не беспокоить их в такое трудное время.

Правоохранители назвали смерть О’Риордан «необъяснимой» – здесь подробнее.

Поклонники скорбят о смерти вокалистки любимой рок-группы.

Они отмечают, что исполнительница была «настоящим талантом». «Легенда! Твои песни будут жить! Твое творчество будет жить! Уходит поколение! Боже, как страшно... Что мы будем слушать через 20-30 лет?! Это же невозможно! Лети, талант! Одним прекрасным ангелом на небесах стало больше».

Мы собрали воспоминания фанатов группы The Cranberries о Долорес О’Риордан.