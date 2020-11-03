Домашний кот пропал на три дня, а потом вернулся с запиской. И вот что в ней

Новости Таиланда. Курьезная история произошла в Таиланде. Домашний кот пропал на три дня, потом вернулся с запиской на ошейнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней было написано, что за время прогулки он задолжал за рыбу. Хозяйка расположенного неподалеку магазинчика сообщила, что кот не сводил глаз со скумбрии на прилавке и она дала ему три штуки, за которые и требует расплатиться. В записке был указан номер телефона.