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Домашний кот пропал на три дня, а потом вернулся с запиской. И вот что в ней

03 ноября 2020 09:30
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Новости Таиланда. Курьезная история произошла в Таиланде. Домашний кот пропал на три дня, потом вернулся с запиской на ошейнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Домашний кот пропал на три дня, а потом вернулся с запиской. И вот что в ней-1

В ней было написано, что за время прогулки он задолжал за рыбу. Хозяйка расположенного неподалеку магазинчика сообщила, что кот не сводил глаз со скумбрии на прилавке и она дала ему три штуки, за которые и требует расплатиться. В записке был указан номер телефона.  

Домашний кот пропал на три дня, а потом вернулся с запиской. И вот что в ней-4

Владелица питомца рассказала свою веселую историю в соцсетях. Фото кота вызвало массу эмоций у комментаторов.  

# Животные # калейдоскоп # Фотофакт

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