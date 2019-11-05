Киану Ривз впервые за десять лет вышел в свет с возлюбленной. Что о ней известно?

Киану Ривз ничего не рассказывал о своей личной жизни в течение около десяти лет. А чувства на красной ковровой дорожке актер вообще никогда не демонстрировал. Но все изменилась на прошлой неделе, сообщает Daily Mail. 55-летний Киану Ривз вышел в свет с художницей Александрой Грант. Пара появилась на гала-вечере в Лос-Анджелесе.

Влюбленные держали друг друга за руки, позировали перед фотографами. Для выхода актер выбрал черный костюм, рубашку и галстук, а Александра – темно-синее платье без рукавов. Сообщается, что актер и художница знакомы давно. Они вместе работали над двумя книгами стихов Киану Ривза – Александра отвечала за визуальную часть сборников. С 2017 года Грант и Ривз являются владельцами издательства.

Александре Грант 46 лет. Она родилась в Огайо и работает в области искусства. Ее работы выставляются в престижных музеях по всему миру. С детства Александра часто переезжала – она жила в Мексике, Испании, Франции. Она основала благотворительный проект, который продает оригинальные произведения искусства, а вырученные деньги идут на помощь некоммерческим организациям.