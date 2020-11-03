Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня
По сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» было снято множество фильмов, мультфильмов и даже создана не одна компьютерная игра. Для всех любителей этой истории мы подготовили подборку фотографий Алисы в разных образах, которые ей придумывали режиссеры и мультипликаторы.
Алиса в стране чудес, 1933
Это самый первый фильм по сказке. Режиссер – Норман Маклеод. Алису сыграла Шарлотта Генри. Сюжет фильма полностью соответствует истории Льюиса Кэрролла. Вот так выглядела первая Алиса.
Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (1933)
Мультфильм «Алиса в стране чудес», 1951
Мультик создан студией Уолта Диснея. Впервые был показан летом 1951 года. Алису озвучила Кэтрин Бомонт.
Фото: скриншот из мультфильма «Алиса в стране чудес» (1951)
Алиса в стране чудес, 1966
Режиссер Джонатан Миллер старался избегать отсылок к иллюстрациям Тенниела. Персонажи сыграли в фильме в одежде викторианской эпохи. Алисой стала молодая Анна-Мария Малик.
Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (1966)
Приключения Алисы в стране чудес, 1972
Фильм снимался в Великобритании режиссером Уильямом Стерлингом. От других картин его отличает «звёздный» состав актеров. Алису сыграла Фиона Фуллертон.
Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (1972)
Алиса в стране чудес, 1985
Картина снималась в США. Алису сыграла Натали Грегори. Сюжет близок к оригиналу. Заметим, что у героев красивые костюмы, режиссер Гарри Харрис решил не обращаться к изображениям Тенниела.
Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (1985)
Алиса в стране чудес, 1999
Режиссер Ник Уиллинг пригласил на роль Алисы Тину Мажорино, тогда ей было 14. Фильм получил 4 премии Эмми за дизайн костюмов, грим, музыку и визуальные эффекты.
Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (1999)
Алиса в стране чудес, 2010
Режиссер Тим Бертон решил немного изменить сюжет. В фильме Алисе 19 лет, она планирует выйти замуж, но попадает в сказочную страну. Кстати, главную героиню сыграла Миа Васиковска.
Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (2010)
Алиса в стране чудес, 2014
Это один из самых новых новогодних фильмов-мюзиклов по сказке. Снял его украинский режиссер Максим Паперник. Алису сыграла Светлана Тарабарова.
Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (2014)
Алиса в стране чудес, 2016
Это продолжение фильма «Алиса в стране чудес» 2014 года. В главных ролях Миа Васиковска, Джонни Депп, Энн Хэтэуэй. Кстати, фильм получил много негативной критики.
Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (2016)
Компьютерная игра «Alice: Madness Returns»
Китайская студия разработала компьютерную игру по мотивам сказки «Алиса в стране чудес». Вышла она в 2011 году. В игре рассказывается о девушке, которая страдает от эмоциональной травмы из-за смерти родителей. Чтобы избавиться от переживаний девушка погружается в выдуманную страну чудес.
Фото: instagram.com/alice__madness__returns
«Алиса в стране чудес» – одна из самых любимых сказок детей. Как выглядела девочка, которая стала главной героиней книги Льюиса Кэрролла, – смотрите здесь.