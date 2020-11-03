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Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня

03 ноября 2020 08:29
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По сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» было снято множество фильмов, мультфильмов и даже создана не одна компьютерная игра. Для всех любителей этой истории мы подготовили подборку фотографий Алисы в разных образах, которые ей придумывали режиссеры и мультипликаторы.

Алиса в стране чудес, 1933

Это самый первый фильм по сказке. Режиссер  Норман Маклеод. Алису сыграла Шарлотта Генри. Сюжет фильма полностью соответствует истории Льюиса Кэрролла. Вот так выглядела первая Алиса.

Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня-1

Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (1933)

Мультфильм «Алиса в стране чудес», 1951

Мультик создан студией Уолта Диснея. Впервые был показан летом 1951 года. Алису озвучила Кэтрин Бомонт.

Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня-4

Фото: скриншот из мультфильма «Алиса в стране чудес» (1951)

Алиса в стране чудес, 1966

Режиссер Джонатан Миллер старался избегать отсылок к иллюстрациям Тенниела. Персонажи сыграли в фильме в одежде викторианской эпохи. Алисой стала молодая Анна-Мария Малик.

Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня-7

Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (1966)

Приключения Алисы в стране чудес, 1972

Фильм снимался в Великобритании режиссером Уильямом Стерлингом. От других картин его отличает «звёздный» состав актеров. Алису сыграла Фиона Фуллертон.

Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня-10

Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (1972)

Алиса в стране чудес, 1985

Картина снималась в США. Алису сыграла Натали Грегори. Сюжет близок к оригиналу. Заметим, что у героев красивые костюмы, режиссер Гарри Харрис решил не обращаться к изображениям Тенниела.

Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня-13

Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (1985)

Алиса в стране чудес, 1999

Режиссер Ник Уиллинг пригласил на роль Алисы Тину Мажорино, тогда ей было 14. Фильм получил 4 премии Эмми за дизайн костюмов, грим, музыку и визуальные эффекты.

Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня-16

Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (1999)

Алиса в стране чудес, 2010

Режиссер Тим Бертон решил немного изменить сюжет. В фильме Алисе 19 лет, она планирует выйти замуж, но попадает в сказочную страну. Кстати, главную героиню сыграла Миа Васиковска.

Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня-19

Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (2010)

Алиса в стране чудес, 2014

Это один из самых новых новогодних фильмов-мюзиклов по сказке. Снял его украинский режиссер Максим Паперник. Алису сыграла Светлана Тарабарова.

Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня-22

Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (2014)

Алиса в стране чудес, 2016

Это продолжение фильма «Алиса в стране чудес» 2014 года. В главных ролях Миа Васиковска, Джонни Депп, Энн Хэтэуэй. Кстати, фильм получил много негативной критики.

Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня-25

Фото: скриншот из фильма «Алиса в стране чудес» (2016)

Компьютерная игра «Alice: Madness Returns»

Китайская студия разработала компьютерную игру по мотивам сказки «Алиса в стране чудес». Вышла она в 2011 году. В игре рассказывается о девушке, которая страдает от эмоциональной травмы из-за смерти родителей. Чтобы избавиться от переживаний девушка погружается в выдуманную страну чудес.

Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня-28

Фото: instagram.com/alice__madness__returns

«Алиса в стране чудес» – одна из самых любимых сказок детей. Как выглядела девочка, которая стала главной героиней книги Льюиса Кэрролла, – смотрите здесь.

# Кино # калейдоскоп # Тим Бертон # Джонни Депп # Энн Хэтэуэй # Фотофакт

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