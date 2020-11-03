Образы девочки из сказки «Алиса в стране чудес». Посмотрите, как менялась главная героиня

По сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» было снято множество фильмов, мультфильмов и даже создана не одна компьютерная игра. Для всех любителей этой истории мы подготовили подборку фотографий Алисы в разных образах, которые ей придумывали режиссеры и мультипликаторы.

Алиса в стране чудес, 1933

Это самый первый фильм по сказке. Режиссер – Норман Маклеод. Алису сыграла Шарлотта Генри. Сюжет фильма полностью соответствует истории Льюиса Кэрролла. Вот так выглядела первая Алиса.