Новый клип группы «Ленинград» за сутки посмотрели 2,5 миллиона человек
Новости России. 9 ноября российская группа «Ленинград» представила зрителям новый клип на песню «Вояж».
За сутки видео набрало около 2,5 миллионов просмотров на YouTube.
Режиссером и продюсером новой работы популярной российской группы стал Илья Найшуллер, который уже работал с Сергеем Шнуровым над видео к песне «Кольщик». Гостевой куплет в песне исполнил рэпер ST.
Сергей Шнуров выпустил новую историю «Ленинграда»
Источник фото: скриншот из видео
Главную роль исполнил молодой российский актер Александр Паль. Он сыграл жестокого вора. Девушку преступника сыграла Ирина Мартыненко.
В ролике много сцен насилия и ненормативной лексики.
Источник фото: скриншот из видео
Клипы «Ленинграда» в последнее время выглядят как настоящие мини-фильмы. В одной из работ коллектива Сергея Шнурова весной 2017 года снялась актриса Светлана Ходченкова.
«Когда-то клипы Ленинграда будут крутить в кино»