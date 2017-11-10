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Новый клип группы «Ленинград» за сутки посмотрели 2,5 миллиона человек

10 ноября 2017 15:57
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Новости России. 9 ноября российская группа «Ленинград» представила зрителям новый клип на песню «Вояж».

За сутки видео набрало около 2,5 миллионов просмотров на YouTube.

Режиссером и продюсером новой работы популярной российской группы стал Илья Найшуллер, который уже работал с Сергеем Шнуровым над видео к песне «Кольщик». Гостевой куплет в песне исполнил рэпер ST.

Сергей Шнуров выпустил новую историю «Ленинграда»

Новый клип группы «Ленинград» за сутки посмотрели 2,5 миллиона человек-1

Источник фото: скриншот из видео

Главную роль исполнил молодой российский актер Александр Паль. Он сыграл жестокого вора. Девушку преступника сыграла Ирина Мартыненко.

В ролике много сцен насилия и ненормативной лексики.

Новый клип группы «Ленинград» за сутки посмотрели 2,5 миллиона человек-4

Источник фото: скриншот из видео

Клипы «Ленинграда» в последнее время выглядят как настоящие мини-фильмы. В одной из работ коллектива Сергея Шнурова весной 2017 года снялась актриса Светлана Ходченкова.

«Когда-то клипы Ленинграда будут крутить в кино»

# Музыка # калейдоскоп # Сергей Шнуров # Фотофакт

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