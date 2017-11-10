Новый клип группы «Ленинград» за сутки посмотрели 2,5 миллиона человек

Новости России. 9 ноября российская группа «Ленинград» представила зрителям новый клип на песню «Вояж».

За сутки видео набрало около 2,5 миллионов просмотров на YouTube.

Режиссером и продюсером новой работы популярной российской группы стал Илья Найшуллер, который уже работал с Сергеем Шнуровым над видео к песне «Кольщик». Гостевой куплет в песне исполнил рэпер ST.