Как попасть на Европейские игры бесплатно? Принять участие в фотоконкурсе (посмотрите на лучшие фото первого этапа)

Мокрый снег, северный ветер и температура со знаком минус – не повод для Ростислава Чистякова пропускать ежедневную тренировку. Ещё в первом классе родители, кстати, оба – тренеры по плаванию, завели сына на прыжки в воду. Подростком парень стал заниматься лёгкой атлетикой, а теперь выступает в роли наставника.

Ростислав Чистяков, победитель конкурса:

Работаю в Республиканском центре олимпийской подготовки по дефлимпийским и паралимпийским видам спорта. В данный момент у меня две группы, с которыми я работаю. Это спортсмены, в среднем, 14-16 лет, призёры республиканских соревнований, в том числе, участники чемпионата Европы.

Про фотоконкурс в преддверии II Европейских Игр, переводя дыхание, говорит Ростислав, узнал из поста ВКонтакте, после – рассказал про него коллегам по цеху. Уже вечером парень опубликовал снимки на открытом профиле, прикрепив два хэштега: #яркаяпобеда и #minsk2019. По условиям, участнику должно быть от 14 до 24 лет.

Антон Медведчук, ведущий специалист по рекламе и продвижению фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Мы не требуем, чтобы это было прямо сейчас. Многие конкурсанты скидывали фотографии, например, летние. То есть это не противоречит правилам конкурса.

Накануне определили победителей первого этапа – ими стали 8 юношей и девушек со всех уголков станы. Ксения Мисан из Гродно прикрепила на стене Вконтакте сразу 3 фотографии.

Студент медицинского университета из Гомеля Захарий Великович отправил и вовсе 4 работы.

Личными спортивными достижениями поделились минчанин Илья Медведчук, Валерия Липень из Слуцка и Отльга Акунец – учащаяся 5-ой мозырской школы.

Ростислав Чистяков:

Я отправлял две фотографии на конкурс. Одну, где я тренировался на стадионе, и вторую фотографию из зала с яркими эмоциями и впечатлениями.

Вместе с Ростиславом, как часто случается, «за компанию», поучаствовали брат Стас Чистяков и девушка – Анастасия Москоленко, к слову, профессиональная гимнастка. Все вошли в число лучших. Пока младший был на уроках в школе, свою заслуженную награду – билеты на мультисоревнования, молодая пара уже получила.