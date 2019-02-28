Организаторы «Евровидения» прокомментировали решение Украины не участвовать в конкурсе

Новости Украины. Европейский вещательный союз (EBU) прокомментировал решение Украины отказаться от участия в «Евровидении-2019».

Как сообщается на сайте международного песенного конкурса, украинская сторона поставила EBU в известность о том, что не примет участие в предстоящем «Евровидении».

Организаторы конкурса выразили сожаление на этот счёт, а также подчеркнули, что хотели бы увидеть представителя Украины в 2020 году.

На неделе Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что подписать договор с MARUV не удалось. Два других финалиста также отказались представлять страну на музыкальном конкурсе.