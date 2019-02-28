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Организаторы «Евровидения» прокомментировали решение Украины не участвовать в конкурсе

28 февраля 2019 07:37
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Новости Украины. Европейский вещательный союз (EBU) прокомментировал решение Украины отказаться от участия в «Евровидении-2019».  

Как сообщается на сайте международного песенного конкурса, украинская сторона поставила EBU в известность о том, что не примет участие в предстоящем «Евровидении».  

Организаторы конкурса выразили сожаление на этот счёт, а также подчеркнули, что хотели бы увидеть представителя Украины в 2020 году.  

На неделе Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что подписать договор с MARUV не удалось. Два других финалиста также отказались представлять страну на музыкальном конкурсе. 

В итоге было решено не участвовать в «Евровидении-2019» – здесь подробности.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # MARUV # Анна Корсун

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