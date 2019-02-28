Он превращает металл в розы и хочет возродить кузнечные свадьбы. История мастера из Хотлян

Он родился на Урале, но второй родиной стала Беларусь. В деревне Хотляны Узденского района Василий Чирков превращает металл в пышные розы и изящные столики. Из алой стали, как из пластилина, он сплетает кружева. За такой красотой – 1 300 градусов и молот в 1,5 кг. Но все трудности улетучиваются, потому что любовь к огню живет в генах.

Василий Чирков, кузнец:

Мне даже во сне снится, как я кую. Дед мой и брат мой – кузнецы. У брата моего проходит международный фестиваль каждый год.

По образованию Василий Васильевич – юрист, но судьба привела в электрики. С делом жизни не расставался никогда. В свободное время творит в мастерской. Воплощает эскизы в реальность и с энтузиазмом реставрирует старину.

Василий Чирков:

Мы сейчас, как делаем: куем, варим, обрабатываем, хомуты ставим и всё. А раньше всё делалось так: металл прошивался, он вставлялся, расклёпывался, раньше сварок не было.

Самый необычный заказ – надо было сделать метровые фонари, и не просто фонарь объёмный, а его ещё надо было перекрутить. Вот это очень сложно!

Семейную традицию продолжил сын. Вдвоём они украсили местную церковь виноградником. Оригинальная ковка с крестом гармонично дополнила деревянный храм. В планах – сделать ажурные перила и ворота. Прихожане благодарны Чирковым за такое мастерство.

Василий Чирков:

Церковь старинная, но она сгорела. Благодаря нашему батюшке и приходу, церковь восстановили. Это всё вырезается из металла, вырезается, пробивается на матрице.

Ещё одна святыня от Василия Васильевича встречает всех при въезде в деревню Хотляны. Оберег делал от души. Классический стиль, как застывшая музыка. Во время праздников жители украшают крест рушниками и цветами. В мечтах мастера – возродить традиционные кузнечные свадьбы. Василий Чирков:

Самая первая кузнечная свадьба была моего сына. Нагревает это солнышко докрасна, невеста берет клещами маленькое сердечко, кладет на солнышко, сверху накладываем железо и жених бьёт молотом.

Кузнец видит любимую Узденщину в янтарных фонарях и самобытных скульптурах. Он с радостью бы обучал горячей ковке молодёжь и организовал бы фестиваль творчества. Но одному со всем не справится, таланту нужна поддержка. Василий Чирков:

Мне Беларусь очень нравится, хорошие люди и спокойные. Сын лучше меня делает, всё схватывает. У меня подрастают два внука, не знаю, как у них – будет тяга к этому или нет, будем пробовать.