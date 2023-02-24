24 февраля День рождения лотереи. Чем ещё известна эта дата?

24 февраля в 1935 году родился белорусский поэт Рыгор Бородулин

Сегодня 24 февраля. В этот день в 1935 году в деревне Городок Ушачского района Витебской области родился белорусский поэт Рыгор Бородулин. Шедевры устного народного творчества, усвоенные с детства, стали той благодатной почвой, на которой произросла неповторимая творческая индивидуальность. Поэт, переводчик издал около 70 книг лирики, сатиры, сборников для детей. Бородулин был одним из лучших знатоков и ценителей беларускай мовы. А в 1992 году Рыгор Бородулин стал последним белорусом, удостоившимся звания народного поэта.

День рождения лотереи ежегодно отмечают 24 февраля. Хотя дата не включена в список государственных праздников ни в одной из стран, она получила широкую известность. Объяснение такой популярности довольно прозаичное – практически каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал испытать удачу и приобретал заветный билетик, который может кардинально изменить жизнь человека. 24 февраля 1466 года в бельгийском городе Брюгге состоялась первая из известных в мире лотерей. Организатором мероприятия стала вдова известного художника Яна Ван Эйка. Женщина решила провести лотерею на 25-ю годовщину смерти своего мужа в знак памяти о нем. Испытать удачу и получить денежный приз могли все, кто приобрел билет. Сбор был предназначен для городских бедняков.

В мире много праздников, которые заставляют улыбаться и совершать нелепые поступки. Одним из них является милый и трогательный День полосок и пятнышек, который отмечается 24 февраля. В честь забавного торжества кто-то надевает на себя одежду, напоминающую раскраску жирафов, тигров и леопардов. А кто-то идет с детьми в зоопарк полюбоваться зебрами и представителями семейства кошачьих. В этот день родители читают детям книги о пятнистых и полосатых животных и рассказывают, зачем нужна такая необычная раскраска. Наденьте сегодня что-нибудь в полосках или пятнышках.

И пусть этот день запомнится только хорошим!