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«С 14-ой годовщиной свадьбы, любимый!» Глюкоза показала необычный снимок с мужем

16 июня 2020 14:14
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Новости России. Российская певица Глюкоза по случаю годовщины свадьбы поделилась в Instagram занятной фотографией.

«Два разных полюса. Всегда вместе! С 14-й годовщиной свадьбы, любимый!» – написала артистка.

«С 14-ой годовщиной свадьбы, любимый!» Глюкоза показала необычный снимок с мужем -1

Фото: instagram.com/glukozamusic 

Пользователи соцсетей отметили, что снимок получился очень оригинальным, и поздравили пару. Фанаты пожелали супругам счастья и вечной любви.

34-летняя Наталья Ионова замужем за Александром Чистяковым. У них есть две дочери: 13-летняя Лидия и 8-летняя Вера. Недавно старшая дочь Глюкозы резко сменила имидж.

Лидия коротко подстриглась и покрасила волосы в фиолетовый цвет – здесь подробнее.

# Звезды # Глюкоза # Наталья Ионова # Александр Чистяков

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