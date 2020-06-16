«С 14-ой годовщиной свадьбы, любимый!» Глюкоза показала необычный снимок с мужем

«Два разных полюса. Всегда вместе! С 14-й годовщиной свадьбы, любимый!» – написала артистка.

Новости России. Российская певица Глюкоза по случаю годовщины свадьбы поделилась в Instagram занятной фотографией.

Фото: instagram.com/glukozamusic

Пользователи соцсетей отметили, что снимок получился очень оригинальным, и поздравили пару. Фанаты пожелали супругам счастья и вечной любви.

34-летняя Наталья Ионова замужем за Александром Чистяковым. У них есть две дочери: 13-летняя Лидия и 8-летняя Вера. Недавно старшая дочь Глюкозы резко сменила имидж.