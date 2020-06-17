«Али-Баба», «Казаки-разбойники», «Рыбак и рыбка». В какие ещё игры можно поиграть с детьми на улице

В XXI веке дети практически исчезли из городских дворов – теперь они играют в компьютерные игры или благовоспитанно проводят время в специально организованных детских кружках и секциях. Вместе с детьми исчезла культура дворовых игр и дворовая социализация. Психологи бьют тревогу: коллективные игры забыты напрасно.

Надежда Цыркун, психолог, автор YouTube-канала:

В настоящее время мы имеем место нарушения прав ребенка на развитие в естественной игровой среде. Ребенок рождается, ему надо войти в культуру общества и жить в этой культуре, и может он это сделать только через игру.

Резиночки, классики, вышибалы – эти игры прекрасно развивали координацию, работу в команде и зарождали те качества, без которых во взрослой жизни не обойтись.

Екатерина Минова, воспитатель дошкольного образования высшей квалификационной категории санатарного ясли-сада №375 г. Минска:

Играли и в «Штандер», и в «Али-Баба», и в «Казаки-разбойники», и в «Рыбака и рыбку», в «Классики». С тех пор как пришла после училища в 82 году, с удовольствием учу детей, всегда играю с ними, да и они хорошо знают эти игры, для них они не забыты. Надеюсь, что они и во дворах играют, и родители помнят еще.

Воспитатель изо дня в день воскрешает забытые детские игры, которые раньше и сама она так любила. Ее воспитанники уже умеют сами разбиться по командам и придумать для себя игру без посторонней помощи. Эти игры они переносят и во двор.