Надежда Бабкина о нежных отношениях с Александром Розенбаумом: «Он мужик»

Надежда Бабкина рассказала про общение с Александром Розенбаумом и том, как помогала ему строить карьеру. Народная артистка отметила, что не жалеет ни об одном прожитом дне.

Об этом певица заявила в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. По словам Бабкиной, у них с певцом были не только творческие, но и очень нежные отношения друг к другу.

Надежда Бабкина:

Мы в хороших отношениях, мы разговариваем, мы улыбаемся друг другу. Каждый знает про свое, но не все говорит вслух. У Саши видно есть учителя, которые нашептывают ему, как себя надо вести. Я не хочу его поляну ничем подпортить. Мои отношения к нему какими были, такими и остались – теплыми, радостными, нежными. Почему я должна стесняться говорить о том, что у нас был не только творческий союз, но и были очень нежные отношения друг к другу. Почему я не должна говорить о том, что мы повлияли друг на друга и стали теми артистами, кем сегодня являемся. Почему я должна этого стесняться. Он повлиял на меня, на «Русскую песню».