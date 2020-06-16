Прямой эфир

Надежда Бабкина о нежных отношениях с Александром Розенбаумом: «Он мужик»

16 июня 2020 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Надежда Бабкина рассказала про общение с Александром Розенбаумом и том, как помогала ему строить карьеру. Народная артистка отметила, что не жалеет ни об одном прожитом дне.     

Об этом певица заявила в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. По словам Бабкиной, у них с певцом были не только творческие, но и очень нежные отношения друг к другу.    

Надежда Бабкина:  
Мы в хороших отношениях, мы разговариваем, мы улыбаемся друг другу. Каждый знает про свое, но не все говорит вслух. У Саши видно есть учителя, которые нашептывают ему, как себя надо вести. Я не хочу его поляну ничем подпортить. Мои отношения к нему какими были, такими и остались – теплыми, радостными, нежными. Почему я должна стесняться говорить о том, что у нас был не только творческий союз, но и были очень нежные отношения друг к другу. Почему я не должна говорить о том, что мы повлияли друг на друга и стали теми артистами, кем сегодня являемся. Почему я должна этого стесняться. Он повлиял на меня, на «Русскую песню».   

Надежда Бабкина о нежных отношениях с Александром Розенбаумом: «Он мужик»-1

Фото: instagram.com/ngbabkina

Певица также призналась, что она помогала Розенбауму появиться на профессиональной сцене.    

Надежда Бабкина:  
Я ходила в Министерство культуры, присоединился и Иосиф Кобзон. Но сначала была Бабкина. Я отправляла его за границу, куда он первый раз ездил. Я помню, в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него вились и сейчас вьются.  Но поскольку у меня сейчас ровные отношения, я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло. Нежность и чувство к нему у меня остались и слова благодарности. Он доктор и прекрасный музыкант. Он нашел свою нишу. Словосочетания, слова у него удивительные. Он мужик, он поет нутром. Я радуюсь его успеху.    

Надежда Бабкина о нежных отношениях с Александром Розенбаумом: «Он мужик»-4

Фото: instagram.com/rozenbaum.ru  

Когда Надежда Бабкина заболела коронавирусом, то Александр Розенбаум связывался с ней и желал здоровья.      

«Я обожаю жизнь». Надежда Бабкина рассказала о болезни и выздоровлении (читать далее).      

# Звезды # калейдоскоп # Надежда Бабкина # Александр Розенбаум # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«С 14-ой годовщиной свадьбы, любимый!» Глюкоза показала необычный снимок с мужем
16 июня 2020 14:14

«С 14-ой годовщиной свадьбы, любимый!» Глюкоза показала необычный снимок с мужем

Они «поженились» 16 лет назад и расстались. А теперь пара встретилась благодаря шутке
16 июня 2020 12:03

Они «поженились» 16 лет назад и расстались. А теперь пара встретилась благодаря шутке

Елена Зеленская госпитализирована с двусторонней пневмонией
16 июня 2020 11:18

Елена Зеленская госпитализирована с двусторонней пневмонией