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Эксперты по кибербезопасности рассказали о сомнительной версии WhatsApp. Проверьте ваше приложение

23 сентября 2021 17:52
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Эксперты по кибербезопасности предупреждают о сомнительной версии WhatsApp, которая предоставляет хакерам доступ к данным пользователей.

Эксперты по кибербезопасности рассказали о сомнительной версии WhatsApp. Проверьте ваше приложение-1

Фото: pixabay.com

Как сообщает The Sun, мод WhatsApp – неофициальная версия приложения для чата, которая предоставляет пользователям дополнительные функции – запускает опасные программы в ваш телефон. По данным исследователей из российской службы безопасности «Лаборатории Касперского», эта вредоносная программа может запускать рекламу, приобретать подписки и перехватывать ваши сообщения.

Популярный мод мессенджера WhatsApp, представленный командой, называется FM Whatsapp. Моды WhatsApp добавляют функции в приложение для обмена сообщениями, которые обеспечивают большее количество настроек, конфиденциальность, безопасность и многое другое. Они созданы техническими работниками, которые не связаны с компанией, принадлежащей Facebook. WhatsApp рекомендует пользователям не загружать их.

Эксперты по кибербезопасности рассказали о сомнительной версии WhatsApp. Проверьте ваше приложение-4

Фото: pixabay.com

«Касперский», компания по кибербезопасности с главным офисом в Москве, объяснила, что такое вредоносное программное обеспечение FM Whatsapp.

«Не всех пользователей устраивает базовая функциональность официального приложения WhatsApp. Кому-то может не хватать самоуничтожающихся сообщений или, наоборот, возможности просмотреть сообщения, удаленные другим пользователем; кто-то хочет использовать динамические темы, а кому-то нужна функция скрытия некоторых чатов из общего списка или автоматического перевода сообщений», – пишут исследователи.

Эксперты по кибербезопасности рассказали о сомнительной версии WhatsApp. Проверьте ваше приложение-7

Фото: pixabay.com

Приложение FM Whatsapp недоступно в официальных магазинах приложений Apple или Google, что означает, что пользователи должны загружать его со стороннего веб-сайта. После загрузки мод распространяет мобильный вирус – троян «Триада», пишут исследователи, который загружает другие трояны. Затем эти вирусы могут нанести ущерб мобильному телефону жертвы, шпионя за сообщениями или оформляя дорогостоящие подписки без ведома владельца.

Эксперты по кибербезопасности рассказали о сомнительной версии WhatsApp. Проверьте ваше приложение-10

Фото: pixabay.com

Чтобы не стать жертвой подобных мошенников, рекомендуется загружать программное обеспечение только из официальных магазинов приложений. Пользователи также должны тщательно проверять разрешения, запрашиваемые приложениями.

Эксперты по кибербезопасности рассказали о сомнительной версии WhatsApp. Проверьте ваше приложение-13

Фото: pixabay.com

Тогда не придется полностью отказываться от всех приложений, чтобы защитить смартфон от любых угроз. Недавно мы рассказывали, как пользоваться приложением «Путешествую без COVID-19» (здесь подробнее).

# Интернет-мошенничество # калейдоскоп # Игорь Головин # Фотофакт

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