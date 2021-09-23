Эксперты по кибербезопасности рассказали о сомнительной версии WhatsApp. Проверьте ваше приложение

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о сомнительной версии WhatsApp, которая предоставляет хакерам доступ к данным пользователей.
Эксперты по кибербезопасности предупреждают о сомнительной версии WhatsApp, которая предоставляет хакерам доступ к данным пользователей.
Фото: pixabay.com
Как сообщает The Sun, мод WhatsApp – неофициальная версия приложения для чата, которая предоставляет пользователям дополнительные функции – запускает опасные программы в ваш телефон. По данным исследователей из российской службы безопасности «Лаборатории Касперского», эта вредоносная программа может запускать рекламу, приобретать подписки и перехватывать ваши сообщения.
Популярный мод мессенджера WhatsApp, представленный командой, называется FM Whatsapp. Моды WhatsApp добавляют функции в приложение для обмена сообщениями, которые обеспечивают большее количество настроек, конфиденциальность, безопасность и многое другое. Они созданы техническими работниками, которые не связаны с компанией, принадлежащей Facebook. WhatsApp рекомендует пользователям не загружать их.
Фото: pixabay.com
«Касперский», компания по кибербезопасности с главным офисом в Москве, объяснила, что такое вредоносное программное обеспечение FM Whatsapp.
«Не всех пользователей устраивает базовая функциональность официального приложения WhatsApp. Кому-то может не хватать самоуничтожающихся сообщений или, наоборот, возможности просмотреть сообщения, удаленные другим пользователем; кто-то хочет использовать динамические темы, а кому-то нужна функция скрытия некоторых чатов из общего списка или автоматического перевода сообщений», – пишут исследователи.
Фото: pixabay.com
Приложение FM Whatsapp недоступно в официальных магазинах приложений Apple или Google, что означает, что пользователи должны загружать его со стороннего веб-сайта. После загрузки мод распространяет мобильный вирус – троян «Триада», пишут исследователи, который загружает другие трояны. Затем эти вирусы могут нанести ущерб мобильному телефону жертвы, шпионя за сообщениями или оформляя дорогостоящие подписки без ведома владельца.
Фото: pixabay.com
Чтобы не стать жертвой подобных мошенников, рекомендуется загружать программное обеспечение только из официальных магазинов приложений. Пользователи также должны тщательно проверять разрешения, запрашиваемые приложениями.
Фото: pixabay.com
Тогда не придется полностью отказываться от всех приложений, чтобы защитить смартфон от любых угроз. Недавно мы рассказывали, как пользоваться приложением «Путешествую без COVID-19» (здесь подробнее).