Эксперты по кибербезопасности рассказали о сомнительной версии WhatsApp. Проверьте ваше приложение

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о сомнительной версии WhatsApp, которая предоставляет хакерам доступ к данным пользователей.

Как сообщает The Sun, мод WhatsApp – неофициальная версия приложения для чата, которая предоставляет пользователям дополнительные функции – запускает опасные программы в ваш телефон. По данным исследователей из российской службы безопасности «Лаборатории Касперского», эта вредоносная программа может запускать рекламу, приобретать подписки и перехватывать ваши сообщения.

Популярный мод мессенджера WhatsApp, представленный командой, называется FM Whatsapp. Моды WhatsApp добавляют функции в приложение для обмена сообщениями, которые обеспечивают большее количество настроек, конфиденциальность, безопасность и многое другое. Они созданы техническими работниками, которые не связаны с компанией, принадлежащей Facebook. WhatsApp рекомендует пользователям не загружать их.