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Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022

05 мая 2022 13:43
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Ежегодно в первый понедельник мая проходит важное событие в мире моды. Met Gala 2022 – бал Института костюма Метрополитен-музея, который проходит каждый год с 1948 года и собирает средства в поддержку института. Для знаменитостей приглашение на это мероприятие значит признание в высших кругах, что для низ очень важно. Тема бала с 2022-м была посвящена «Позолоченному гламуру».

Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022-1

Фото: Vogue, Getty Images

На это мероприятие совсем непросто попасть. Билеты стартуют от 25 тысяч долларов, а чтобы забронировать столик, придется заплатить 200-300 тысяч долларов. Практически все костюмы созданы специально для этого события. В последнее время многие представители моды раскритиковали бал: критики считают, что звезды в погоне за хайпом стали совершенно забывать о красоте. Одеваясь в такие наряды, они могут просто стать мемом. Но как бы там ни было, Met Gala считается одним из самых престижных светских мероприятий, да и средства, собранные на балу, идут на поддержку Института костюма Метрополитен-музея.

Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022-4

Фото: Vogue, Getty Images

Ким Кардашьян появилась вместе с новым бойфрендом Питом Дэвидсоном. Она повторила легендарный образ Мэрилин Монро, надев то самое платье, в котором голливудская актриса поздравляла президента Джона Кеннеди с днем рождения.

Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022-7

Фото: Vogue, Getty Images

Ради этого платья Ким похудела на 10 килограммов, но платье так и не село по фигуре. Многие заметили, что звезда все мероприятие прикрывалась шубкой.

Необычным оказался образ у Блейк Лайвли.

Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022-10

Фото: Vogue, Getty Images

Актриса надела платье персиковых оттенков с огромным бантом, который для нее создала Донателла Версаче. Завораживающим был момент, когда расправили бант и платье поменяло цвет в бирюзовое с длинным шлейфом, расшитым вручную знаками зодиака.

Вот какие еще яркие образы были замечены на балу Met Gala 2022.

Сара Джессика Паркер появилась на балу в Christopher John Rogers.

Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022-13

Фото: Vogue, Getty Images

Себастиан Стэн пришел в ярко-розовом костюме из коллекции Valentino PP Pink.

Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022-16

Фото: Vogue, Getty Images

Актриса Гленн Клоуз, как и Себастиан Стэн, выбрала кислотно-розовый наряд из той же коллекции.

Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022-19

Фото: Vogue, Getty Images

Джордан Рот пришел в стилизованном комплекте от Thom Browne.

Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022-22

Фото: Vogue, Getty Images

Алессандро Микеле и Джаред Лето пришли в костюме братьев-близнецов.

Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022-25

Фото: Vogue, Getty Images

Актриса из сериала «Бриджертоны» Никола Кохлан пришла в платье с перьями от Richard Quinn.

Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022-28

Фото: Vogue, Getty Images

А модель и актриса Кара Делевинь появилась в костюме Dior, под пиджаком которого оказалась золотая цель и золотая краска.

Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022-31

Фото: Vogue, Getty Images

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