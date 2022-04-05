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Даём старым вещам второй шанс. Как разбавить обыденный гардероб интересными образами?

05 апреля 2022 10:04
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Наверное, у каждой девушки в гардеробе есть вещи, которые уже неактуальные, но выбросить их жалко. Что тогда делать? Оставлять пылиться в шкафу, надеясь, что мода снова вернётся? Но есть другое решение проблемы: внедрить устаревшие вещи и носить их в новых образах.  

Издание AdMe.ru поделилось советами, как подарить своей любимой одежде новую жизнь.  

Юбка-карандаш  

Раньше такой элемент гардероба девушки сочетали с классическими рубашками для работы в офисе. Но сейчас такой образ слишком заезженный. Актуальности здесь может добавить объёмный верх в виде кардигана с крупной вязкой или толстовки. Также важно обратить внимание на обувь. Здесь идеально подойдут грубые кроссовки или ботинки.  

Даём старым вещам второй шанс. Как разбавить обыденный гардероб интересными образами?-1

Фото: adme.ru

Легинсы  

Важно понимать, что данный элемент гардероба нельзя сочетать с укороченным верхом, поэтому здесь будет уместно выбирать объёмные рубашки и длинные кофты. Также предпочтение стоит отдать высоким ботинкам. Они сделают образ утончённым и элегантным.  

Даём старым вещам второй шанс. Как разбавить обыденный гардероб интересными образами?-4

Фото: adme.ru

Джинсы скинни  

Эту вышедшую из моды вещь можно легко добавлять в актуальные образы. Если обычные зауженные брюки дополнить объёмным пиджаком, то наряд заиграет новыми красками и будет смотреться актуально.  

Даём старым вещам второй шанс. Как разбавить обыденный гардероб интересными образами?-7

Фото: adme.ru

Старое платье  

Бывает такое, что фасон наряда уже устарел, а расцветка при этом осталась актуальной. На помощь приходит большой свитер. Именно он скроет крой платья и сделает образ современным и свежим.  

Даём старым вещам второй шанс. Как разбавить обыденный гардероб интересными образами?-10

Фото: adme.ru

Приталенная рубашка без рукавов  

Такие вещи уже давно вышли из моды. Но можно подарить им вторую жизнь, надев на неё объёмную толстовку. С помощью этого вы придадите образу многослойность, которая сейчас в тренде.  

Даём старым вещам второй шанс. Как разбавить обыденный гардероб интересными образами?-13

Фото: adme.ru

Трикотажная футболка  

Несколько лет назад сочетание обычной лёгкой кофты и брюк было модным. Но сейчас это кажется очень скучным. Чтобы разбавить повседневные вещи, можно добавить к ним длинную жилетку или яркий аксессуар.  

Даём старым вещам второй шанс. Как разбавить обыденный гардероб интересными образами?-16

Фото: adme.ru

Укороченная кожаная куртка  

Сейчас модно носить объёмный верх, поэтому короткая и приталенная куртка – не лучший вариант. Однако есть выход: можно создать многослойность, надев на устаревшую вещь яркую верхнюю одежду.  

Даём старым вещам второй шанс. Как разбавить обыденный гардероб интересными образами?-19

Фото: adme.ru

Кстати, недавно мы рассказывали, как стильно одеваться на работу. Узнать, как разнообразить свой повседневный гардероб, можно здесь.

# Мода # калейдоскоп # Фотофакт

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