Даём старым вещам второй шанс. Как разбавить обыденный гардероб интересными образами?
Наверное, у каждой девушки в гардеробе есть вещи, которые уже неактуальные, но выбросить их жалко. Что тогда делать? Оставлять пылиться в шкафу, надеясь, что мода снова вернётся? Но есть другое решение проблемы: внедрить устаревшие вещи и носить их в новых образах.
Издание AdMe.ru поделилось советами, как подарить своей любимой одежде новую жизнь.
Юбка-карандаш
Раньше такой элемент гардероба девушки сочетали с классическими рубашками для работы в офисе. Но сейчас такой образ слишком заезженный. Актуальности здесь может добавить объёмный верх в виде кардигана с крупной вязкой или толстовки. Также важно обратить внимание на обувь. Здесь идеально подойдут грубые кроссовки или ботинки.
Легинсы
Важно понимать, что данный элемент гардероба нельзя сочетать с укороченным верхом, поэтому здесь будет уместно выбирать объёмные рубашки и длинные кофты. Также предпочтение стоит отдать высоким ботинкам. Они сделают образ утончённым и элегантным.
Джинсы скинни
Эту вышедшую из моды вещь можно легко добавлять в актуальные образы. Если обычные зауженные брюки дополнить объёмным пиджаком, то наряд заиграет новыми красками и будет смотреться актуально.
Старое платье
Бывает такое, что фасон наряда уже устарел, а расцветка при этом осталась актуальной. На помощь приходит большой свитер. Именно он скроет крой платья и сделает образ современным и свежим.
Приталенная рубашка без рукавов
Такие вещи уже давно вышли из моды. Но можно подарить им вторую жизнь, надев на неё объёмную толстовку. С помощью этого вы придадите образу многослойность, которая сейчас в тренде.
Трикотажная футболка
Несколько лет назад сочетание обычной лёгкой кофты и брюк было модным. Но сейчас это кажется очень скучным. Чтобы разбавить повседневные вещи, можно добавить к ним длинную жилетку или яркий аксессуар.
Укороченная кожаная куртка
Сейчас модно носить объёмный верх, поэтому короткая и приталенная куртка – не лучший вариант. Однако есть выход: можно создать многослойность, надев на устаревшую вещь яркую верхнюю одежду.
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