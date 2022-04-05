Даём старым вещам второй шанс. Как разбавить обыденный гардероб интересными образами?

Наверное, у каждой девушки в гардеробе есть вещи, которые уже неактуальные, но выбросить их жалко. Что тогда делать? Оставлять пылиться в шкафу, надеясь, что мода снова вернётся? Но есть другое решение проблемы: внедрить устаревшие вещи и носить их в новых образах.

Издание AdMe.ru поделилось советами, как подарить своей любимой одежде новую жизнь.

Юбка-карандаш

Раньше такой элемент гардероба девушки сочетали с классическими рубашками для работы в офисе. Но сейчас такой образ слишком заезженный. Актуальности здесь может добавить объёмный верх в виде кардигана с крупной вязкой или толстовки. Также важно обратить внимание на обувь. Здесь идеально подойдут грубые кроссовки или ботинки.