О смертельной давке на концерте Трэвиса Скотта сняли фильм. Режиссёр провёл собственное расследование

Закрытые показы о давке на концерте Трэвиса Скотта прошли в США на фестивале Astoworld. Об этом рассказали в The Hollywood Reporter. Концертная давка: трагедия на фестивале Трэвиса Скотта» будет доступен для всех зрителей в скором времени. Сопродюсером выступил адвокат, неоднократно подававший в суд на организаторов фестиваля. Режиссер проекта Чарли Минн заявил, что провел собственное независимое расследование, в котором показал то, что действительно произошло на шоу. Он создал последовательность событий после громкого случая. Также будут представлены интервью с очевидцами события, где они высказали свою версию произошедшего.

Фото: Erika Goldring/WireImage

Напомним, что сама давка произошла 5 ноября 2021 года в городе Хьюстон. Концерт собрал более 50 тысяч человек. Зрители в один момент пытались протолкнуться ближе к сцене и началась паника. Она не останавливалась полчаса, люди теряли сознание, получали травмы, в результате пострадали более 300 человек. Погибли 10 человек, а 25 были госпитализированы (в том числе 10-летний ребенок). Wall Street Journal сообщает, что зрители подали иск на 750 миллионов долларов из-за того, что организаторы не смогли предоставить безопасные условия для проведения мероприятия и не учли огромное количество людей. Рэпера также обвиняют в том, что он призывает к насилию на своих концертах.

Фото: instagram.com/kyliejenner