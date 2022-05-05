После брака с Джонни Деппом у Эмбер Хёрд диагностировали расстройство. О чём ещё она призналась в суде?

Последний месяц в США проходит суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Как сообщает Sky News, 4 мая Эмбер честно рассказала, с чего все началось.
«Мы были дома и просто общались. Он уже был подвыпивший. Чуть позже я у него спросила о татуировке – мне была непонятна фраза, потому что она сильно стиралась. Он ответил, что там было слово «Вино». Я не поверила этому и рассмеялась, после чего он тут же ударил меня», – вспоминает Эмбер.
После этого удара я не знала что мне делать. Мне казалось, что он просто неудачно пошутил. Я хотела уйти в тот момент, но так и просидела на полу. Я думала, что если я расстанусь с ним, то у меня разобьется сердце. После чего я встала взглянуть на него, и он заплакал. Я никогда ранее не видела его слез, он просил прощения. Я осознавала, что если не предприму сейчас ничего, то это произойдет снова и снова, поэтому я уехала из дома.
Психолог Дон Хьюз утвердила американской актрисе диагноз посттравматического расстройства. Специалист отметила, что данное расстройство связано с насилием со стороны бывшего мужа. Психолог также добавила, что актриса подвергалась жестокости со стороны своего отца в детстве, у которого случалась неожиданная агрессия по отношению к дочери.
Но при всем этом Эмбер Херд была зависима от наркотиков и алкоголя, о чем призналась Эрин Фалати, личная медсестра звезды, пишет Insider.
«Мисс Херд сама поделилась со мной тем, что зависима. В семейной истории болезней также есть информация, о случаях злоупотребления запрещенными веществами», – написано в документе, который предоставила суду Эрин.
Кроме того, в медицинском протоколе есть и признание самой актрисы своему врачу в том, что она употребляла галлюциногенные грибы в компании друзей, после чего находилась в состоянии наркотического опьянения еще несколько суток. Бывшая медсестра также призналась, что Эмбери Херд беспокоилась, что оставалась одна, пока ее бывший супруг был на работе. Она завидовала Джонни Деппу, потому что он более успешный и добился большего, в отличие от нее.
Еще одно громкое расставание – развод Моргенштерна и Дилары. Почему пара решила разойтись, читайте далее.