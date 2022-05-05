После брака с Джонни Деппом у Эмбер Хёрд диагностировали расстройство. О чём ещё она призналась в суде?

Последний месяц в США проходит суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Как сообщает Sky News, 4 мая Эмбер честно рассказала, с чего все началось. «Мы были дома и просто общались. Он уже был подвыпивший. Чуть позже я у него спросила о татуировке – мне была непонятна фраза, потому что она сильно стиралась. Он ответил, что там было слово «Вино». Я не поверила этому и рассмеялась, после чего он тут же ударил меня», – вспоминает Эмбер.

Фото: Legion-Media

После этого удара я не знала что мне делать. Мне казалось, что он просто неудачно пошутил. Я хотела уйти в тот момент, но так и просидела на полу. Я думала, что если я расстанусь с ним, то у меня разобьется сердце. После чего я встала взглянуть на него, и он заплакал. Я никогда ранее не видела его слез, он просил прощения. Я осознавала, что если не предприму сейчас ничего, то это произойдет снова и снова, поэтому я уехала из дома. Психолог Дон Хьюз утвердила американской актрисе диагноз посттравматического расстройства. Специалист отметила, что данное расстройство связано с насилием со стороны бывшего мужа. Психолог также добавила, что актриса подвергалась жестокости со стороны своего отца в детстве, у которого случалась неожиданная агрессия по отношению к дочери.

Фото: Legion-Media