Илон Маск заявил, что Тwitter станет платным для некоторых пользователей. Для кого именно?

Со временем будет взиматься символическая плата для коммерческих и государственных аккаунтов, но это не коснется обычных пользователей, написал Илон Маск в своем аккаунте в Тwitter. Официального заявления пока не появилось, но подписчиком владельца Twitter такое решение не понравилось. Они считают, что это звучит странно от самого состоятельного человека. Другие же сразу же начали интересоваться, будет ли соцсеть платной для журналистов и медиаперсон.
Российский аналитик Владимир Зыков подчеркнул, что такое нововведение может привести к оттоку читателей. Можно полагать, что пользователи перейдут на другие платформы, которые работают бесплатно. Маск хочет выставить Тwitter на продажу через три года, чтобы убедить инвесторов в рентабельности соцсети. Бизнесмен отметил: площадка владеет большим потенциалом и он хочет сделать ее «лучшей за все время».
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