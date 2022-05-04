Илон Маск заявил, что Тwitter станет платным для некоторых пользователей. Для кого именно?

Со временем будет взиматься символическая плата для коммерческих и государственных аккаунтов, но это не коснется обычных пользователей, написал Илон Маск в своем аккаунте в Тwitter. Официального заявления пока не появилось, но подписчиком владельца Twitter такое решение не понравилось. Они считают, что это звучит странно от самого состоятельного человека. Другие же сразу же начали интересоваться, будет ли соцсеть платной для журналистов и медиаперсон.