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На пляже в Нью-Йорке нашли тело мужчины в «цементных ботинках»

06 мая 2016 14:36
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Новости США. На побережье пляжа Манхэттен волной выбросило тело мужчины. Голова 28-летнего Питера Мартинеса была замотана скотчем, руки связаны за спиной, а ноги по голень погружены в ведро с цементом весом 22 килограмма.

Молодой человек пропал еще в феврале. О его исчезновении заявила подруга.

Личность мужчины идентифицировали по отпечаткам пальцев. Известно, что Мартинес умер от удушья. При этом пока неясно, был ли мужчина еще жив, когда его бросили в воду, или его убили ранее.

Стражи порядка заявили, что мужчина был участником местной уличной группировки G Stone Crips.

Как сообщает Sky News, это не первый зарегистрированный в США случай обнаружения человеческих останков в «цементных ботинках».

Такой способ расправы считался элементом «городских легенд» о мафии. 

# Убийство # калейдоскоп

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