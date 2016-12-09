Бочку со смолой поджигают и катят по всему городу: как отмечают 31 декабря в Шотландии

Краткая история Хогманай Скорее всего, традиция зародилась 16 веке, когда в 1647 году генерал-лейтенант парламентской армии запретил празднование Рождества. Несмотря на отмену запрета через 13 лет, любовь к Рождеству осталась прежней. Вплоть до 1958 года Рождество было обычным рабочим днём, пока в 1974-м второй день Рождества, 26 декабря, не стал государственным праздником в Шотландии. Пресвитерианская церковь Шотландии указала на малую важность Рождества как католического, «папского» праздника. Вместо этого, шотландцы направили весь свой энтузиазм на празднование нерелигиозного Хогманай. Эти два выходных дня шотландцы могут провести настолько весело, насколько захотят.

Новости Шотландии. Где бы вы не находились, в полночь 31 декабря вы практически со 100%-ой вероятностью поднимите бокал в честь Нового года. Вероятно, самое известное празднование Нового года проходит в Эдинбурге. Каждый год на улицу Хогманай выходит около 75 тысяч человек, чтобы принять участие в праздновании. Люди, которые дали название дню, следующему перед Новым годом, явно относятся к празднику с особым трепетом. Но почему именно Хогманай так важен для шотландцев?

Рональд Хаттон, историк: Чем дальше на север Великобритании, тем холоднее и короче дни. А значит, что и работы рыбакам и фермерам тоже меньше. Это и послужило созданию праздника. Photo: Christopher Furlong / Getty Images

Постепенно традиции и обычаи Хогманай стали популярными и узнаваемыми. А всё благодаря вечеринкам и песне «Старое доброе время».

Рональд Хаттон, историк:

На протяжении всего 18 века народ отмечал день 31 декабря с радостным возбуждением в Эдинбурге. К началу 19 века в полночь людей на улицах стало больше, чем в полдень.

Празднования Хогманай в Эдинбурге, скорее всего, наиболее известны. Однако уличные празднования были впервые проведены всего лишь в 1993г.

Как пишет inews.co.uk, по всей Шотландии люди проводят свой Хогманай, со своими особенными традициями, которые соблюдаются уже сотни лет.

В городе Стонхейвен в графстве Абердиншир показывают трюки с огнём на протяжении уже более сотни лет.

В полночь начинаются огненные шествия. Это включает в себя развлечения с огнём, например, файр-шоу, фейерверки, сожжения. Люди всех возрастов выходят на улицы посмотреть на это. По словам члена Ассоциации факельщиков Стонхейвена Мартина Сима, огонь призван сжечь злых духов уходящего года.

Символичные огненные шествия – это дань кельтским и языческим фестивалям огня, которые когда-то были повсеместны в Шотландии. Ранее были популярны костры, сожжение лодок и факельные шествия в Хогманай. Одной из немногих традиций, дошедшей до 21 века, является сожжение чучела в Бургхеде.

Бочку, доверху наполненную смолой, поджигают и катят по всему городу. После этого оставляют догорать в разрушенном форте.

Местные жители подбирают горящие угольки, чтобы зажечь от них огонь в своём доме.

Опыт показывает, что это отгоняет злых духов и притягивает удачу на весь год. Если вы приедете на церемонию сожжения чучела в Хогманай, вы будете глубоко разочарованы. На самом деле, чучело сжигают 11 января, так как эта древняя традиция восходит к временам до изобретения Григорианского календаря. Новый год тогда выпадал на 12 января.

Современное празднование Хогманай в Эдинбурге объединяет в себе лучшее из этих двух миров: старые традиции и обычаи в сочетании с современной живой шотландской музыкой в центре страны.



Перевод: Дина Борисевич