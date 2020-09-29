«Лучше делать с октября по апрель». Зачем нужен пилинг и как проходит процедура?

SOS-продукт из уходовой косметики – пилинг – мгновенно преображает кожу, поскольку отлично отшелушивает и обновляет ее. Разбираемся, какими полезными свойствами обладает чудо-процедура и кому она противопоказана. Витава Брель, врач-дерматолог:

Пилинг – это самый древний способ обновить кожу, сведения о волшебном действии скисшего молока или фруктовой мякоти встречаются в старых рукописях.

Существует множество пилингов: поверхностные, срединные, глубокие – все они воздействуют на разные слои эпидермиса. Понять, какой именно нужен вашему типу кожи в конкретном возрасте – поможет косметолог или дерматолог. Витава Брель:

Лучше делать пилинг с октября по апрель, последующие 2-3 недели после процедуры избегать посещения соляриев и нахождения на солнце. Можно делать и летом, если пилинг действует мягко и не вызывает чувствительности к солнцу, например, энзимный, миндальный, молочный. После любого пилинга в любое время года постоянно применяйте крем с SPF не менее 30.

Важный момент – у процедуры есть противопоказания, именно поэтому нужно первоначально обратиться за консультацией. Чтобы определить, нужен ли вашему лицу пилинг – достаточно взглянуть в зеркало. Показаниями к процедуре послужат, например, сильно заметные угри, расширенные поры, повышенная выработка кожного сала, признаки фотостарения, неравномерный тон кожи.

Витава Брель:

Первый этап – это очищение кожи, его проводим по массажным линиям. Второй этап – это обезжиривание кожи. Цель данного этапа – чтобы пилинговый раствор проникал равномерно.

Следующий этап – нанесение пилингового раствора. Можно наносить в два слоя, чтобы эффект был более выраженный. Мы оставили на 3 минуты. После нейтрализации наносим крем, который обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. Завершающий этап – это солнцезащитное средство.

Благодаря такому обновляющему эффекту, пилинги хороши как антивозрастная процедура. После этого древнего способа регенерации эпидермиса запускается процесс повышенной выработки коллагена и эластина, кожный покров приобретает упругость, четче вырисовывается контур.