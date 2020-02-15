Учёные назвали ранние симптомы заболевания коронавирусом
Учёные выяснили, какие симптомы характерны для нового коронавируса, который широко распространился в Ухани и называется COVID-19.
Как сообщает Business Insider, самый распространённый симптом – лихорадка, она наблюдалась у 99% из 140 исследуемых. Также для болезни характерны усталость и сухой кашель, они проявляются у большей половины пациентов.
Ещё треть заболевших испытывает боль в мышцах и затруднённое дыхание. Отмечается, что проблемы с дыханием появляются примерно через пять дней с момента возникновения первых симптомов. В редких случаях у пациентов наблюдались головная боль и боль в горле.
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Всё ещё неясно, насколько заразен данный коронавирус. Известно, что вирус чаще поражает пожилых мужчин – более 54% пациентов были мужчинами, средний возраст исследуемых составил 56 лет.
Предполагается, что инфицированный человек начинает распространять болезнь примерно за пять дней до того, как у него появляются симптомы. Пока что максимальный срок, в течение которого заболевший может распространять вирус, составляет 14 дней. Однако ряд исследователей выдвинул гипотезу, что люди могут быть заразными до 24 дней.
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Стоит упомянуть, что из 140 пациентов, принявших участие в исследовании, почти 30% были работниками здравоохранения. Сейчас учёные придерживаются мнения, что преимущественно вирус передаётся через слюну и слизь, которые выделяются при кашле и чихании. Диарея также может быть путём распространения инфекции.
Напомним, на 15 февраля подтверждено 66 492 случая заболевания коронавирусом, 8096 человек вылечились, 1523 – умерли.