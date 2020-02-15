Учёные назвали ранние симптомы заболевания коронавирусом

Учёные выяснили, какие симптомы характерны для нового коронавируса, который широко распространился в Ухани и называется COVID-19.

Как сообщает Business Insider, самый распространённый симптом – лихорадка, она наблюдалась у 99% из 140 исследуемых. Также для болезни характерны усталость и сухой кашель, они проявляются у большей половины пациентов.

Ещё треть заболевших испытывает боль в мышцах и затруднённое дыхание. Отмечается, что проблемы с дыханием появляются примерно через пять дней с момента возникновения первых симптомов. В редких случаях у пациентов наблюдались головная боль и боль в горле.

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