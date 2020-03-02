Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем лучше удивить девушку

Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем удивить девушку, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Есть ли какие-то цветы, которые не рекомендуется дарить?

Анастасия Иваш, флорист:

Тюльпаны – это символ 8 марта. У нас есть, например, заказчики, которые хотят сделать весенний букет без тюльпанов, пусть там будут любые другие цветы, но только не тюльпаны.

Традиционные когда-то красные гвоздики – это моветон?

Анастасия Иваш:

Уже все-таки красной гвоздики, мне кажется, нет на 8 марта. Мимозы есть красивые – это все-таки символ 8 марта.