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Медведь прогулялся по литовской границе и ушёл в Беларусь

05 мая 2018 07:00
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Новости Беларуси. Прогуливавшийся вдоль литовско-белорусской границы медведь попал на камеру.  

Видео с животным опубликовала на странице в Facebook Служба охраны государственной границы Литвы. На кадрах видно, как медведь некоторое время думал, идти в Литву или в Беларусь. Похоже, что зверь выбрал второй вариант, но это камера уже не засняла.  

Вместе с опубликованным видео есть шуточная подпись: «а где же виза?».  

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# Дикие животные # калейдоскоп

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