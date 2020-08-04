Какая еда может навредить здоровью собак? Отвечают кинологи

«Не думайте, что можно каждое утро делить на двоих с питомцем булочку с сахарной пудрой или бутерброд с авокадо. Для собаки такие деликатесы даже при одноразовом употреблении могут стать причиной отравления и началом воспалительных процессов в организме», – пояснил президент РКФ Владимир Голубев.

Как сообщает РИА Новости, любимого питомца лучше всего кормить специально подобранным сухим кормом или натуральным рационом с добавлением витаминно-минеральных комплексов. Помочь с выбором пищи сможет ветеринар.

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Есть ряд продуктов, которые крайне не рекомендуется давать собакам. Это: шоколад, мармелад, конфеты, продукты с пряностями. Также нельзя давать питомцу алкоголь, чай и кофе.

Плохо влияют на здоровье собак некоторые овощи и фрукты: лук, чеснок, сливы, персики, абрикосы, вишни, авокадо и черешня. Также не рекомендуется кормить собак орехами.

Сахар и соль не слишком вредны, но лучше не добавлять их часто в рацион питомца. Сахар разрушает зубы, а соль может вызвать обезвоживание организма, что опасно в жаркое время года.

Если вам показалось, что теперь собаку нечем кормить, то это не так. Вот, что будет полезно для здоровья питомца: нарезанная на дольки морковь, свежие огурцы, батат, свежие и засушенные без сахара яблоки, груши без кожуры, бананы, сырые кабачки, отварное мясо курицы или индейки, сушеные сердца или кусочки лёгкого, тыква, томаты черри.

Напоследок Голубев отметил, что трубчатые кости тоже нельзя давать собакам. Животное может слишком мелко разгрызть кость, и её осколки способны прорезать стенки кишечника питомца.