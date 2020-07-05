Хотела узнать, кто похищает кексы. Женщина установила камеру и поймала воришку с поличным

Женщина хотела узнать, кто украл 15 её кондитерских изделий, и установила скрытую камеру. И похититель был застукан на месте преступления. Как сообщает Daily Mail, 25-летняя жительница британского города Рексем Кара Пробин решила выяснить, кто является воришкой её тортов и кексов. Женщина подозревала, что преступником является её пёс Винни, известный своей жадностью. Но подозрения Кары не оправдались.

Фото: Kennedy News / instagram.com/justagspthing

Пробин испекла три кекса, положила их на доску, а её – на стол. Отодвинув кексы подальше, женщина установила камеру и направила её на выпечку, после чего ушла. Вскоре на сцене появился преступник. Им оказался 3-летний пёс Ривер. Собака осмотрелась по сторонам, убедилась в отсутствии людей, а затем лапой подтянула к себе один кекс, схватила его и покинула место преступления. Вскоре Ривер вернулась на кухню, украла ещё один кекс и вновь убежала.

Фото: Kennedy News / instagram.com/justagspthing

Увидев запись, Кара была удивлена. Она всегда думала, что виновница Винни, поскольку она выглядела виноватой. «На выходных я испекла Ривер торт в честь её третьего дня рождения, и эти кексы были сделаны из того, что осталось. Очевидно, она решила, что ей не хватило», – пояснила Пробин.

Фото: instagram.com/justagspthing