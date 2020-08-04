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Папа может. Мужчина по просьбе сына вырастил 6-метровый подсолнух

04 августа 2020 11:56
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Мальчик попросил отца вырастить огромный подсолнух. И мужчина доказал: папа может всё что угодно.

Как сообщает The Sun, 4-летний Стеллан Смит из британского города Хертфорд попросил своего 42-летнего отца Дугласа вырастить для него подсолнух высотой с дом.

Папа может. Мужчина по просьбе сына вырастил 6-метровый подсолнух -1

Фото: twitter.com/sweetpeasalads 

Мужчина серьёзно отнёсся к просьбе сына и разыскал парня, который является рекордсменом по выращиванию самых высоких подсолнухов в Северной Америке.

Папа может. Мужчина по просьбе сына вырастил 6-метровый подсолнух -4

Фото: twitter.com/sweetpeasalads 

Дуглас купил у этого человека семена. В марте они были посажены возле дома, чтобы была возможность оценить, насколько высоким вырастет цветок.

Папа может. Мужчина по просьбе сына вырастил 6-метровый подсолнух -7

Фото: South West News Service 

Через четыре месяца подсолнух достиг 6 метров и стал даже выше дома, так что пожелание мальчика оказалось исполнено.

Папа может. Мужчина по просьбе сына вырастил 6-метровый подсолнух -10

Фото: South West News Service 

О своём успехе Дуглас рассказал в соцсетях. Пользователи поздравили мужчину с этим достижением и отметили, что очень рады за мальчика, ведь не каждому удаётся ещё в детстве осуществить свою мечту.

Папа может. Мужчина по просьбе сына вырастил 6-метровый подсолнух -13

Фото: South West News Service 

Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одного отца, который исполнил мечту сына. Мужчина помог ребёнку встретиться с любимым персонажем фильма – подробнее здесь.

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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