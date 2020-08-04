Папа может. Мужчина по просьбе сына вырастил 6-метровый подсолнух

Мальчик попросил отца вырастить огромный подсолнух. И мужчина доказал: папа может всё что угодно. Как сообщает The Sun, 4-летний Стеллан Смит из британского города Хертфорд попросил своего 42-летнего отца Дугласа вырастить для него подсолнух высотой с дом.

Фото: twitter.com/sweetpeasalads

Мужчина серьёзно отнёсся к просьбе сына и разыскал парня, который является рекордсменом по выращиванию самых высоких подсолнухов в Северной Америке.

Фото: twitter.com/sweetpeasalads

Дуглас купил у этого человека семена. В марте они были посажены возле дома, чтобы была возможность оценить, насколько высоким вырастет цветок.

Фото: South West News Service

Через четыре месяца подсолнух достиг 6 метров и стал даже выше дома, так что пожелание мальчика оказалось исполнено.

Фото: South West News Service

О своём успехе Дуглас рассказал в соцсетях. Пользователи поздравили мужчину с этим достижением и отметили, что очень рады за мальчика, ведь не каждому удаётся ещё в детстве осуществить свою мечту.

Фото: South West News Service