Папа может. Мужчина по просьбе сына вырастил 6-метровый подсолнух
Мальчик попросил отца вырастить огромный подсолнух. И мужчина доказал: папа может всё что угодно.
Как сообщает The Sun, 4-летний Стеллан Смит из британского города Хертфорд попросил своего 42-летнего отца Дугласа вырастить для него подсолнух высотой с дом.
Фото: twitter.com/sweetpeasalads
Мужчина серьёзно отнёсся к просьбе сына и разыскал парня, который является рекордсменом по выращиванию самых высоких подсолнухов в Северной Америке.
Фото: twitter.com/sweetpeasalads
Дуглас купил у этого человека семена. В марте они были посажены возле дома, чтобы была возможность оценить, насколько высоким вырастет цветок.
Фото: South West News Service
Через четыре месяца подсолнух достиг 6 метров и стал даже выше дома, так что пожелание мальчика оказалось исполнено.
Фото: South West News Service
О своём успехе Дуглас рассказал в соцсетях. Пользователи поздравили мужчину с этим достижением и отметили, что очень рады за мальчика, ведь не каждому удаётся ещё в детстве осуществить свою мечту.
Фото: South West News Service
Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одного отца, который исполнил мечту сына. Мужчина помог ребёнку встретиться с любимым персонажем фильма – подробнее здесь.