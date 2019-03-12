Как правильно посадить и обрезать растения: читаем памятки на сайте «Минскзеленстроя»

Где можно узнать про правила посадки и ухода за растениями, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Во всех администрациях города мы проводим такие выездные совещания, Горисполком организовал. Мы выступаем там с презентацией о том, какие растения можно высаживать, как это правильно посадить, где подобрать, где приобрести. И такого плана памятки с уже готовыми ведомостями, ассортиментами, картинками, который может любой у себя применить, мы раздаём на этих совещаниях. На нашем сайте тоже есть, в разделе «Новости», актуальные презентации: как можно украсить свой двор, как правильно обрезать растения, как правильно их посадить, такого плана памятки там размещены.