Как выглядят внучка и правнучка Людмилы Гурченко, и почему актриса мало общалась с дочерью

Людмила Гурченко была одной из самых популярных российских актрис. Ее окружала слава и всенародная любовь. Однако в личной жизни у актрисы все было не так гладко – у звезды экрана сложились тяжелые отношения с дочерью. Людмила Гурченко была замужем шесть раз. Во втором браке у актрисы родилась ее единственная дочь – девочку назвали Марией. Ее отец – второй муж кинодивы сценарист Борис Андроникашвили. Мария родилась в 1959 году. После развода родителей в 1960 году большую часть времени девочка проводила с бабушкой. Простыми отношения Людмилы Гурченко и ее дочери назвать сложно. Мария изо всех сил старалась быть непохожей на мать. «Я сторонилась публичности, мне было интереснее созерцать со стороны и впитывать многие вещи», – признавалась Мария.

Скриншот из видео «Первого канала»

Папой Мария называла музыканта Константина Купервейса, с которым ее мама прожила 18 лет. Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото (смотрите здесь). В 1980 году Мария вышла замуж за Александра Королева. Мама на свадьбу подарила дочери бриллиантовое кольцо – это семейная реликвия. «Эта та вещь, которую не носить, а передавать как память».

Скриншот из видео «Первого канала»

В этом браке родилось двое детей. В 1982 году – сын Марк, которого назвали в честь прадеда, а в 1983 году – дочь Елена, которая получила свое имя в честь прабабушки. Но мать и дочь все равно отдалялись друг от друга. Людмила Гурченко вскоре после рождения детей не нашла общего языка с зятем. Общение актрисы с дочерью становилось все более редким.

Скриншот из видео «Первого канала»

В возрасте 16 лет скончался внук Людмилы Гурченко – Марк. Парня не стало из-за передозировки наркотиков. Мария Королева признавалась, что в этой трагедии она винит себя – недосмотрела. Как сообщил последний муж актрисы, Гурченко узнала о смерти мальчика не от дочери, а от других людей. Случившееся также сказалось на общении двух женщин.

Скриншот из видео «Первого канала»

У внучки актрисы Елены есть дочь Таисия, которая родилась в 2008 году. Отмечали, что девочка похожа на знаменитую прабабушку. Елена отмечала, что «в плане внешности – я могу поспорить, а в плане характера – да. Настроение если у дочки плохое, то надо придумать, как договориться – так было с бабушкой, так и с дочкой».

Скриншот из видео «Первого канала»