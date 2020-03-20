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Почему люди массово скупают туалетную бумагу? Объясняют психологи

20 марта 2020 14:04
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В соцсетях легко можно найти фотографии, где люди загружают свои автомобили огромными упаковками туалетной бумаги. Точно так же легко обнаружить снимки магазинов с пустыми полками, на которых раньше была бумага. Почему так происходит?

Как сообщает CNN, причин у такого поведения несколько. Психологи попытались назвать наиболее достоверные.

Первая причина – паника

По мнению клинического психолога и автора книги «Психология пандемий» Стивена Тейлора, коронавирус Covid-19 пугает людей, потому что он новый, о нём мало известно. Граждане слышат противоречивые сведения об этой болезни, они не знают, насколько серьёзно нужно относиться к ситуации, поэтому прибегают к крайностям.

Почему люди массово скупают туалетную бумагу? Объясняют психологи-1

Фото: pixabay.com 

Причина вторая – отсутствие чётких указаний

Как считает психолог Барух Фишхофф, если в стране не объясняют жителям, какой модели поведения им следует придерживаться, люди смотрят на происходящее в других странах. Сейчас некоторые государства ввели карантин. Люди наблюдают за этим и покупают всё, что может понадобиться, если и им придётся находиться в изоляции.

Причина третья – подражание

Тейлор предполагает, люди вызывают страх друг у друга. Если одни начинают хватать с полок всё подряд, то и другие следуют их примеру, опасаясь, что в нужный момент что-то важное может не оказаться под рукой. В итоге придуманный дефицит превращается в реальный.

Причина четвёртая – желание перестраховаться

Бывший президент Американской психологической ассоциации Фрэнк Фарли придерживается мнения, что коронавирус включает у людей психологию выживания. Поскольку граждане не знают, как долго может продлиться карантин, и к каким последствиям может привести новое заболевание, люди придерживаются принципа «запас карман не тянет». А поскольку туалетная бумага не имеет срока годности, её покупатели не беспокоятся, что деньги могут быть потрачены впустую.

Почему люди массово скупают туалетную бумагу? Объясняют психологи-4

Фото: pixabay.com 

Причина пятая – почувствовать контроль над ситуацией

По словам Тейлора, некоторые люди начинают волноваться ещё до появления реальной проблемы. Чтобы прекратить беспокоиться, они действуют, не пытаясь спрогнозировать последствия в долгосрочной перспективе. Психолог отмечает, что в этом есть и позитивный момент. Почувствовав хотя бы какой-то контроль над ситуацией, такие люди могут расслабиться и начать думать о чём-то ещё, кроме коронавируса.

Недавно мы рассказывали о том, с какими страшными заболеваниями человечество уже сталкивалось.

В какие годы случались пандемии, а также сколько было жертв – читайте здесь.

# Коронавирус # калейдоскоп

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