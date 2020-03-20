Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище

Пока люди вынуждены находиться дома из-за коронавируса, животные захотели прогуляться по городам. Например, в японском городе Нара были замечены олени. Обычно эти животные не покидают пределы парков, но теперь, когда улицы опустели, парнокопытные вышли побродить.

Фото: twitter.com/okadennis

Фото: twitter.com/okadennis

Фото: twitter.com/okadennis

Фото: twitter.com/okadennis

В Таиланде в городе Лопбури по площадям бегают обезьяны. Из-за сокращения числа туристов обезьянам стало не хватать еды, поэтому две конкурирующие банды устроили драку.

Фото: facebook.com/besttyz

В Италии разнообразие животного мира на улицах стало ещё больше. Там появились овцы, кабаны и лошади. Все они удивлённо изучают внезапно опустевшие улицы.

Фото: bi-until-theday-idie.tumblr.com

Фото: taylorswifh.tumblr.com

Фото: taylorswifh.tumblr.com

Фото: dopo-magari-lo-cambio.tumblr.com

Кроме того, в каналах Венеции замечены рыбы. Местные жители отмечают, что вода стала намного чище. А ещё теперь в каналах плавают не только рыбы и лебеди, но даже дельфины.

Фото: instagram.com/alepagani21

Фото: instagram.com/bestpartofworld

Фото: instagram.com/bestpartofworld

Фото: instagram.com/bestpartofworld