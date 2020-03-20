Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище
Пока люди вынуждены находиться дома из-за коронавируса, животные захотели прогуляться по городам.
Например, в японском городе Нара были замечены олени. Обычно эти животные не покидают пределы парков, но теперь, когда улицы опустели, парнокопытные вышли побродить.
Фото: twitter.com/okadennis
Фото: twitter.com/okadennis
Фото: twitter.com/okadennis
Фото: twitter.com/okadennis
В Таиланде в городе Лопбури по площадям бегают обезьяны. Из-за сокращения числа туристов обезьянам стало не хватать еды, поэтому две конкурирующие банды устроили драку.
Фото: facebook.com/besttyz
В Италии разнообразие животного мира на улицах стало ещё больше. Там появились овцы, кабаны и лошади. Все они удивлённо изучают внезапно опустевшие улицы.
Фото: bi-until-theday-idie.tumblr.com
Фото: taylorswifh.tumblr.com
Фото: taylorswifh.tumblr.com
Фото: dopo-magari-lo-cambio.tumblr.com
Кроме того, в каналах Венеции замечены рыбы. Местные жители отмечают, что вода стала намного чище. А ещё теперь в каналах плавают не только рыбы и лебеди, но даже дельфины.
Фото: instagram.com/alepagani21
Фото: instagram.com/bestpartofworld
Фото: instagram.com/bestpartofworld
Фото: instagram.com/bestpartofworld
Кстати, это не первый случай, когда звери наводняют оставленные людьми территории. В зоне отчуждения вокруг Фукусимы недавно было обнаружено более 20 видов животных (читать далее).
А в Чернобыльской зоне отчуждения поселились редкие лошади Пржевальского – здесь подробнее.