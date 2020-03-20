Прямой эфир

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище

20 марта 2020 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пока люди вынуждены находиться дома из-за коронавируса, животные захотели прогуляться по городам. 

Например, в японском городе Нара были замечены олени. Обычно эти животные не покидают пределы парков, но теперь, когда улицы опустели, парнокопытные вышли побродить. 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-1

Фото: twitter.com/okadennis 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-3

Фото: twitter.com/okadennis 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-5

Фото: twitter.com/okadennis 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-7

Фото: twitter.com/okadennis 

В Таиланде в городе Лопбури по площадям бегают обезьяны. Из-за сокращения числа туристов обезьянам стало не хватать еды, поэтому две конкурирующие банды устроили драку. 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-10

Фото: facebook.com/besttyz 

В Италии разнообразие животного мира на улицах стало ещё больше. Там появились овцы, кабаны и лошади. Все они удивлённо изучают внезапно опустевшие улицы. 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-13

Фото: bi-until-theday-idie.tumblr.com 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-15

Фото: taylorswifh.tumblr.com 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-17

Фото: taylorswifh.tumblr.com 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-19

Фото: dopo-magari-lo-cambio.tumblr.com 

Кроме того, в каналах Венеции замечены рыбы. Местные жители отмечают, что вода стала намного чище. А ещё теперь в каналах плавают не только рыбы и лебеди, но даже дельфины. 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-22

Фото: instagram.com/alepagani21 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-24

Фото: instagram.com/bestpartofworld 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-26

Фото: instagram.com/bestpartofworld 

Другая сторона коронавируса. В городах появились животные, а вода стала чище-28

Фото: instagram.com/bestpartofworld 

Кстати, это не первый случай, когда звери наводняют оставленные людьми территории. В зоне отчуждения вокруг Фукусимы недавно было обнаружено более 20 видов животных (читать далее). 

А в Чернобыльской зоне отчуждения поселились редкие лошади Пржевальского – здесь подробнее

# Коронавирус # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все деревья выбираются за 5 лет до главной рубки». Как собрать и заготовить берёзовый сок
20 марта 2020 07:34

«Все деревья выбираются за 5 лет до главной рубки». Как собрать и заготовить берёзовый сок

«Приходит домой и говорит жене». Александр Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского
19 марта 2020 12:01

«Приходит домой и говорит жене». Александр Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского

«Моя душа горит адским пламенем». Оксана Самойлова о своих чувствах после скандала с Джиганом
18 марта 2020 20:23

«Моя душа горит адским пламенем». Оксана Самойлова о своих чувствах после скандала с Джиганом