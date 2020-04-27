Хорошие новости. Вот 6 поводов для радости

Давайте поговорим немного о буддизме. Учение несёт в себе четыре истины, но нас интересуют только три. Итак: «Жизнь есть страдание», «У этого страдания есть причина», «Эта причина может быть устранена».

Чаще всего можно услышать первую истину буддизма, а о третьей помнят только оптимисты. Если подумать, мы живём в самое лучшее время. Сейчас существует множество разумных законов, люди всё больше приближаются к равноправию, современная медицина позволяет людям доживать до глубокой старости.

Бесспорно, существует ещё много проблем, которые нужно решить, но давайте поговорим о чем-нибудь хорошем и вселяющем веру в лучшее.

Уровень грамотности постепенно повышается

В 1800 году читать и писать умело только 12% населения планеты. В 2016 году грамотными являются 86,25% людей старше 15 лет. В большинстве европейских стран уровень грамотности превышает 90%.