Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров

Графический дизайнер Бекка Саладин нашла для себя увлекательное хобби – показывать, как выглядели бы в нынешнее время исторические личности. Особенно интересно получается с древними бюстами, по которым, порой, едва можно представить внешность изображённого человека.

Саладин уже показала преображённых римских императоров, английских и американских политиков, а также египетскую царицу. Пожалуй, такие фотографии достойны появления в школьных учебниках.

Октавиан Август