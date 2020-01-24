Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров
Графический дизайнер Бекка Саладин нашла для себя увлекательное хобби – показывать, как выглядели бы в нынешнее время исторические личности. Особенно интересно получается с древними бюстами, по которым, порой, едва можно представить внешность изображённого человека.
Саладин уже показала преображённых римских императоров, английских и американских политиков, а также египетскую царицу. Пожалуй, такие фотографии достойны появления в школьных учебниках.
Октавиан Август
Фото: instagram.com/royalty_now_
Гай Юлий Цезарь
Фото: instagram.com/royalty_now_
Генрих VII
Фото: instagram.com/royalty_now_
Изабелла I Кастильская
Фото: instagram.com/royalty_now_
Авраам Линкольн
Фото: instagram.com/royalty_now_
Александр Македонский
Фото: instagram.com/royalty_now_
Калигула
Фото: instagram.com/royalty_now_
Агриппина Младшая
Фото: instagram.com/royalty_now_
Нефертити
Фото: instagram.com/royalty_now_
Несколько месяцев назад мы показывали другой вариант обработки изображений.
На них исторические личности начали улыбаться – здесь подробнее.