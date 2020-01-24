«У водолаза вместо головы – старый чайник, а подлокотники от кресел – вместо рук». Показываем необычную выставку робототехники

Роботы. Еще каких-то 10 лет назад сложно было представить, что эти механизмы смогут конкурировать с человеком. Довольно быстро они научились переносить вещи, летать, готовить и даже думать. В Беларуси робототехника развивается бешеными темпами. Наука хоть и прикладная, но с каждым годом привлекает все больше фанатов, причем любых возрастов.

Елена Здраевская, педагог дополнительного образования школы робототехники:

С четырех лет они начинают создавать несложные модели, которые без мотора. А заканчиваем наше обучение уже полноценными роботами с автономным блоком управления, где никаких проводов уже нет, есть моторы, большое количество разных датчиков.

Один из популярных инструментов обучения – знаменитый конструктор. Из тысяч мелких деталей собирают прототипы будущих роботов. На создание серьёзного проекта могут уйти месяцы и даже годы, но результат того стоит. Белорусские разработки получают финансирование и уходят в массовое производство.

Максим Павлюченко, менеджер по развитию школы робототехники:

Этот механизм усиливает мои движения, повторяет их. Здесь есть датчики касания. Когда я сгибаю палец – реагирует датчик – отправляет сигнал в компьютер и компьютер по программе управляет нужным мотором.

Несмотря на явный ажиотаж вокруг робототехники, успеха добиваются единицы и дело здесь не только в математическом складе ума. Перспективные конструкторы отличаются усидчивостью, готовностью к неудачам и хорошим воображением. И таких хватает. Наши школьники уже в 13 лет показывают «как надо» на мировой арене.

Владислав Голик, ученик школы робототехники:

Самая первая моя поездка за границу – это в Коста-Рику в 2017 году, потом мы ездили несколько раз на чемпионат в Латвии, в Таллинн уже второй год ездим. И я уже второй раз подряд занимаю пьедестал на минском роботурнире.

Неудивительно, что этих ребят замечают хедхантеры. Практика в крупных компаниях им практически обеспечена. Ведь от кого, если не от них, в будущем ждать технологических ноу-хау?!

Глеб Давидович, ученик школы робототехники:

Эту машинку я собирал два часа. Есть категория, которая называется «роборэйс». Именно такие болиды соревнуются, кто будет быстрее. А в практическом смысле можно отправить на другую планету и с помощью камеры исследовать это, а не отправлять людей.

Однако робототехника – это не только про нанотехнологии. Как оказалось, в этой сфере есть место и искусству. Пример тому – авторская выставка Александра Годуна. Конструктор больше 15 лет собирал утиль, чтобы вдохнуть в него новую жизнь и превратить горы хлама в механических существ.

Евгений Шилов, корреспондент:

Всех роботов создали, как говорится, из того что было. Например, у водолаза вместо головы – старый чайник.

Здесь подлокотники от кресел – вместо рук.

Ну, а у этого персонажа сердце заменил старый факс.

В экспозиции больше 70 объектов, начиная от миниатюрных конструкций до роботов в человеческий рост. И хотя у них нет искусственного интеллекта, многие умеют двигаться и издавать звуки.

Олег Вертинский, старший научный сотрудник музея природы и экологии:

Это модель «Чайка», которая создана на основе работающей дрели. Очень много было посетителей, особенно на каникулах. Детям все это настолько интересно, что приходится их немного одергивать, потому что все хотят потрогать и подвигать.