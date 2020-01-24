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Учёная обнаружила разгром в своём кабинете, но причина беспорядка оказалась смешной

24 января 2020 11:16
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В кабинет к сотруднице Австралийского национального университета в Канберре пробрался неожиданный гость. Об этом женщина рассказала на своей странице в Twitter. 

Когда 20 января Бри Блейкман пришла на работу, она сперва подумала, что кто-то хотел совершить кражу, поскольку в кабинете всё было перевёрнуто вверх дном. Но, присмотревшись, австралийка поняла, что виновник погрома всё ещё не ушёл. 

Учёная обнаружила разгром в своём кабинете, но причина беспорядка оказалась смешной-1

Фото: twitter.com/FF_notes 

Подозреваемым в незаконном проникновении оказался опоссум. Блейкман выяснила, что животное провалилось через потолок. Учёная оставила гостю немного воды, после чего вышла из кабинета и вызвала специалистов, чтобы они вынесли зверя на волю.  

Учёная обнаружила разгром в своём кабинете, но причина беспорядка оказалась смешной-4

Фото: twitter.com/FF_notes 

На помощь пришли сразу три человека. Они принесли коробку с фруктами, поставили её в помещение и предложили подождать 24 часа, чтобы опоссум успел попасться в ловушку. Однако гость отказался от угощения и не позволил себя поймать. 

Учёная обнаружила разгром в своём кабинете, но причина беспорядка оказалась смешной-7

Фото: twitter.com/FF_notes 

Применять какие-то более решительные меры для поимки животного не пришлось. 22 января опоссума уже не было в кабинете. Подкрепившись и отдохнув, он, вероятно, выбрался наружу тем же путём, каким попал внутрь. После этого Бри благополучно вернулась к работе. 

Учёная обнаружила разгром в своём кабинете, но причина беспорядка оказалась смешной-10

Фото: twitter.com/FF_notes 

Месяцем ранее жительница Лондона вернулась домой и заглянула в шкаф.   

Там находилось мирно спящее дикое животное – здесь подробнее

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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