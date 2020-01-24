Учёная обнаружила разгром в своём кабинете, но причина беспорядка оказалась смешной

В кабинет к сотруднице Австралийского национального университета в Канберре пробрался неожиданный гость. Об этом женщина рассказала на своей странице в Twitter.

Когда 20 января Бри Блейкман пришла на работу, она сперва подумала, что кто-то хотел совершить кражу, поскольку в кабинете всё было перевёрнуто вверх дном. Но, присмотревшись, австралийка поняла, что виновник погрома всё ещё не ушёл.