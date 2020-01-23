Привет из прошлого. Изображённый на рисунке пейзаж почти не изменился за целый век

Пользователь соцсетей нашёл место, которое изображено на рисунке. За более чем сто лет пейзаж изменился не слишком сильно.
Как-то раз пользователь Reddit заметил сходство между пейзажем в коммуне Порвоо в Финляндии с этим рисунком. Он поискал нужный ракурс и сделал снимок.
Фото: reddit.com/user/phelyan
Картина была написана в 1892 году, вероятно, в приятный тёплый денёк. Её автором является финский живописец Альберт Эдельфельт. В комментариях люди удивились, что в 2020 году дерево всё ещё на месте, да и вид не сильно изменился.
Ранее мы показывали, насколько похожи идущие на работу люди.
Иногда отличие едва заметно даже на фотографиях, сделанных с разницей в несколько лет (здесь подробности).