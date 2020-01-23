Привет из прошлого. Изображённый на рисунке пейзаж почти не изменился за целый век

Пользователь соцсетей нашёл место, которое изображено на рисунке. За более чем сто лет пейзаж изменился не слишком сильно.

Как-то раз пользователь Reddit заметил сходство между пейзажем в коммуне Порвоо в Финляндии с этим рисунком. Он поискал нужный ракурс и сделал снимок.