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Как выбрать новогодний подарок ребёнку, чтобы он был в восторге? Пять основных правил

09 декабря 2020 08:06
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Вот несколько правил, как угодить своему ребенку и не экономить на оливье.

Как выбрать новогодний подарок ребёнку, чтобы он был в восторге? Пять основных правил -1

Правило №1

Отталкивайтесь от интересов ребенка. Любимый мультперсонаж или домик для Барби – беспроигрышный вариант под елку.

Как выбрать новогодний подарок ребёнку, чтобы он был в восторге? Пять основных правил -4

Правило №2

Сюрприз должен быть по возрасту. Вы не подарите старшекласснику пластиковую машинку, поэтому незачем презентовать дошколятам смартфон последней модели.

Как выбрать новогодний подарок ребёнку, чтобы он был в восторге? Пять основных правил -7

Правило №3

Идеальный подарок должен вызвать бурю эмоций. Так называемые «развивашки», которые вы считаете полезными, оставьте для будней в качестве поощрительных призов.

Как выбрать новогодний подарок ребёнку, чтобы он был в восторге? Пять основных правил -10

Ольга Гома, детский и семейный психолог:
У детей тоже есть своя мода, они очень любят модные подарки. Родителям часто кажется, что это пустая трата денег, но если ваш ребенок хочет модный подарок, позвольте ему это. Он действительно хочет быть таким, как сверстники, хочет то, что есть у других, и это нормально.

Как выбрать новогодний подарок ребёнку, чтобы он был в восторге? Пять основных правил -13

Правило №4

Любой каприз за общие деньги. Пусть вы и не сказочные волшебники, но с креативным подходом к делу можно сотворить настоящие чудеса. Например, объедините бюджет с родственниками и вместе преподнесите крохе подарок мечты. С подростками можно и вовсе заключить сделку.

Как выбрать новогодний подарок ребёнку, чтобы он был в восторге? Пять основных правил -16

Ольга Гома:
Можно предложить ему такой вариант: я могу потратить на твой подарок такую-то сумму денег, а остальную часть он может доложить из своих каких-то сбережений, накоплений. С ними очень важно начинать заранее обсуждать финансовую грамотность.

Правило №5

Прогуливаясь по магазинам в канун праздника, обзаведитесь блокнотом и помечайте все игрушки, удостоенные вниманием вашего крохи. Перед днем «икс» пробегитесь по списку и уточните, что для него еще актуально.

# Подарки # калейдоскоп # Ольга Гома # Мария Кронда # Фотофакт # Новый год

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