Как выбрать новогодний подарок ребёнку, чтобы он был в восторге? Пять основных правил

Вот несколько правил, как угодить своему ребенку и не экономить на оливье.

Отталкивайтесь от интересов ребенка. Любимый мультперсонаж или домик для Барби – беспроигрышный вариант под елку.

Сюрприз должен быть по возрасту. Вы не подарите старшекласснику пластиковую машинку, поэтому незачем презентовать дошколятам смартфон последней модели.

Идеальный подарок должен вызвать бурю эмоций. Так называемые «развивашки», которые вы считаете полезными, оставьте для будней в качестве поощрительных призов.

Ольга Гома, детский и семейный психолог: У детей тоже есть своя мода, они очень любят модные подарки. Родителям часто кажется, что это пустая трата денег, но если ваш ребенок хочет модный подарок, позвольте ему это. Он действительно хочет быть таким, как сверстники, хочет то, что есть у других, и это нормально.

Любой каприз за общие деньги. Пусть вы и не сказочные волшебники, но с креативным подходом к делу можно сотворить настоящие чудеса. Например, объедините бюджет с родственниками и вместе преподнесите крохе подарок мечты. С подростками можно и вовсе заключить сделку.

Ольга Гома:

Можно предложить ему такой вариант: я могу потратить на твой подарок такую-то сумму денег, а остальную часть он может доложить из своих каких-то сбережений, накоплений. С ними очень важно начинать заранее обсуждать финансовую грамотность.

Правило №5

Прогуливаясь по магазинам в канун праздника, обзаведитесь блокнотом и помечайте все игрушки, удостоенные вниманием вашего крохи. Перед днем «икс» пробегитесь по списку и уточните, что для него еще актуально.