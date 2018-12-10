Что можно сделать с мандариновыми корками?

Какой Новый год без мандарин? Накануне праздника этот фрукт есть во всех домах, особенно его любят дети. Мандарин вкусный, а от его кожуры можно получить много пользы. Так что не спешите ее выбрасывать, а мы дадим вам пару советов, как использовать ее с толком.

Откуда пошло название «мандарин»? Дело в том, что в Древнем Китае очень богатых людей называли мандаринами. А именно потому, что цитрусовый плод могли позволить себе только обеспеченные люди, за фруктом закрепилось такое название. Там же зародилась и идея праздновать Новый год с мандарином на столе, так как фрукт – символ богатства. Если приходили гости, то они обязательно должны были принести мандарины в качестве подарка, а когда уходили, хозяин возвращал два цитрусовых плода на дорогу. Так китайцы обменивались «богатством».

В СССР же мандарин начал появляться на новогодних столах только в 1960-е годы.

Если вы большой любитель этого фрукта, то у нас хорошие новости: мандариновую кожуру тоже можно использовать.