Что можно сделать с мандариновыми корками?
Какой Новый год без мандарин? Накануне праздника этот фрукт есть во всех домах, особенно его любят дети. Мандарин вкусный, а от его кожуры можно получить много пользы. Так что не спешите ее выбрасывать, а мы дадим вам пару советов, как использовать ее с толком.
Откуда пошло название «мандарин»? Дело в том, что в Древнем Китае очень богатых людей называли мандаринами. А именно потому, что цитрусовый плод могли позволить себе только обеспеченные люди, за фруктом закрепилось такое название. Там же зародилась и идея праздновать Новый год с мандарином на столе, так как фрукт – символ богатства. Если приходили гости, то они обязательно должны были принести мандарины в качестве подарка, а когда уходили, хозяин возвращал два цитрусовых плода на дорогу. Так китайцы обменивались «богатством».
В СССР же мандарин начал появляться на новогодних столах только в 1960-е годы.
Если вы большой любитель этого фрукта, то у нас хорошие новости: мандариновую кожуру тоже можно использовать.
Источник фото: https://www.instagram.com/diana.laukart
Мандариновый чай
Чтобы приготовить этот вкусный напиток, надо всего лишь высушить и измельчить мандариновую цедру, а затем добавить в черный или зеленый чай. Такой напиток поможет быстро избавиться от простуды, а также улучшит работу иммунной системы.
Кулинарные изделия
Если вы не любите химические ароматизаторы, то мандариновая кожура и тут поможет. Для этого надо натереть ее на мелкую терку, а затем добавлять в тесто или в напитки. Кроме того, мандариновая кожура является отличной специей.
/
Источник фото: https://www.instagram.com/ufaikea
Лечебные отвары и настои
Если вы простудились или заболели бронхитом, то мандариновая кожура и здесь помощник. Чтобы приготовить такое лекарство, необходимо 2 ст. л. измельченной кожуры залить кипятком (примерно 2 стаканами), поставить на огонь на 5 минут, а затем настаивать около часа. Пить три раза в день до еды. Такой отвар не только поможет при простуде, но и улучшит аппетит и работу пищеварительного тракта.
Средство от стресса
Мандариновая кожура помогает справиться со стрессом. Для этого в ванну добавляют отвар из корок. Кожура содержит эфирные масла, поэтому отлично помогает расслабиться.
Косметология
Не хуже магазинных и аптечных средств мандариновая кожура поможет очистить поры. Необходимо мелко нарезать кожуру, залить ее холодной кипяченой водой и дать настояться в течение суток. Еще из кожуры можно сделать скраб. Высушенные корки надо распарить и натереть ими тело. Такой массаж очень полезен для кожи. Еще можно сделать кубики льда для лица на основе мандаринового отвара.
Источник фото: https://www.instagram.com/zaichik1313
Средство от моли
Пара высушенных мандариновых корок в шкафу спасет ваш гардероб и избавит от моли навсегда.
Спаситель домашних растений
Домашние животные обычно любят поиграть с растениями. Если к горшку с цветком прикрепить несколько корок, то их запах будет отпугивать кошку или собаку. А настой из мандариновой кожуры защитит растение от паутинного клеща.
Освежитель воздуха
Чем пахнет Новый год? Мандаринами! Чтобы дома создать праздничную атмосферу, положите в стеклянную вазочку разноцветные камушки и мандариновые корки, так в комнате всегда будет приятный аромат.
Украшения
С детьми к Новому году можно сделать отличные украшения для дома, которые создадут не только праздничную атмосферу, но и наполнят дом новогодним запахом.
Источник фото: https://www.instagram.com/nnnavvi